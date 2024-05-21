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Эксперт объяснила, от чего зависит размер пособия по безработице - РИА Новости, 21.05.2024
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03:07 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/posobie-1947315901.html
Эксперт объяснила, от чего зависит размер пособия по безработице
Эксперт объяснила, от чего зависит размер пособия по безработице - РИА Новости, 21.05.2024
Эксперт объяснила, от чего зависит размер пособия по безработице
Размер пособия по безработице зависит от среднего заработка до увольнения, но при неотработанных 26 неделях он будет минимальным, как и у впервые ищущих работу... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T03:07
2024-05-21T03:07
общество
россия
виктор ляшко
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Размер пособия по безработице зависит от среднего заработка до увольнения, но при неотработанных 26 неделях он будет минимальным, как и у впервые ищущих работу и уволенных за дисциплинарный проступок, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. Во вторник, 21 мая, в России отмечается День защиты от безработицы. Минимальный размер пособия по безработице составляет 1613 рублей, а максимальный - 13 751 рубль. В районах, где применяются коэффициенты к заработной плате, размеры пособий увеличиваются на размер этого коэффициента. "Пособие по безработице колеблется в размере, так как составляет 75% среднего заработка человека в первые три месяца и 60% среднего заработка в следующие три месяца (его получения - ред.). При этом оно будет рассчитываться от среднего заработка, если за 12 месяцев до того, как лишиться работы, человек состоял в трудовых отношениях, в которых выплачивались взносы в Социальный фонд России не менее 26 недель", - сказала Лопатина. По её словам, если оплачиваемая занятость длилась меньше 26 недель, то пособие по безработице будет минимальным. Кроме того, пособие рассчитывается в зависимости от размера среднего заработка также для тех, кто прекратил быть индивидуальным предпринимателем, самозанятым или выполнял работы по гражданско-правовым договорам. "Таким образом, основным условием для получения более высокого пособия является официальный стаж работы "по трудовой" с выплатой взносов не менее 26 недель за год, предшествующих началу безработицы", - заключила эксперт. Она отметила, что минимальный размер пособия по безработице выплачивается впервые ищущим работу, людям, которые не работали больше года или работали меньше 26 недель за предыдущий год. Кроме того, это распространяется также на работников, которые были уволены за совершение дисциплинарного проступка и о трудовом доходе которых нет информации. По информации старшего научного сотрудника Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, сегодня трудоизбыточными регионами в России являются Ингушетия, Дагестан и Чечня. Уровень безработицы там превышает 10%.
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общество, россия, виктор ляшко
Общество, Россия, Виктор Ляшко
Эксперт объяснила, от чего зависит размер пособия по безработице

Эксперт Лопатина: пособие по безработице зависит от зарплаты до потери работы

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / Atstock Productions
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Размер пособия по безработице зависит от среднего заработка до увольнения, но при неотработанных 26 неделях он будет минимальным, как и у впервые ищущих работу и уволенных за дисциплинарный проступок, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
Во вторник, 21 мая, в России отмечается День защиты от безработицы. Минимальный размер пособия по безработице составляет 1613 рублей, а максимальный - 13 751 рубль. В районах, где применяются коэффициенты к заработной плате, размеры пособий увеличиваются на размер этого коэффициента.
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"Пособие по безработице колеблется в размере, так как составляет 75% среднего заработка человека в первые три месяца и 60% среднего заработка в следующие три месяца (его получения - ред.). При этом оно будет рассчитываться от среднего заработка, если за 12 месяцев до того, как лишиться работы, человек состоял в трудовых отношениях, в которых выплачивались взносы в Социальный фонд России не менее 26 недель", - сказала Лопатина.
По её словам, если оплачиваемая занятость длилась меньше 26 недель, то пособие по безработице будет минимальным. Кроме того, пособие рассчитывается в зависимости от размера среднего заработка также для тех, кто прекратил быть индивидуальным предпринимателем, самозанятым или выполнял работы по гражданско-правовым договорам.
"Таким образом, основным условием для получения более высокого пособия является официальный стаж работы "по трудовой" с выплатой взносов не менее 26 недель за год, предшествующих началу безработицы", - заключила эксперт.
Она отметила, что минимальный размер пособия по безработице выплачивается впервые ищущим работу, людям, которые не работали больше года или работали меньше 26 недель за предыдущий год. Кроме того, это распространяется также на работников, которые были уволены за совершение дисциплинарного проступка и о трудовом доходе которых нет информации.
По информации старшего научного сотрудника Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, сегодня трудоизбыточными регионами в России являются Ингушетия, Дагестан и Чечня. Уровень безработицы там превышает 10%.
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