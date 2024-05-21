Носилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из Сочи
© Фотография предоставлена председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием ВоробьевымНосилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из фонда Сочи
© Фотография предоставлена председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием Воробьевым
СОЧИ, 21 мая – РИА Новости. Председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев рассказал РИА Новости, что совместно с горожанами собрана и отправлена гуманитарная помощь в Донецкую Народную Республику, она состоит из необходимых технических вещей и бытовых принадлежностей.
В гуманитарную посылку положили медикаменты, приборы ночного вождения, 30 маскировочных сетей, квадрокоптер, полтысячи комплектов нижнего белья, гигиенические наборы, носилки пластиковые, жгуты, перечислил Воробьев.
"Отправили эту новую партию в Донецкую Народную Республику", - сказал он.
По данным властей, работа с добровольцами и семьями мобилизованных сочинцев осуществляется в том числе под руководством координационного совета, в нем оказывают помощь разного характера: от предоставленных льготных услуг до разрешения юридических вопросов.
"Горожане могут обратиться к нам с любыми вопросами и получить необходимую консультацию. Все заявки защитников Отечества и их родственников мы рассматриваем предметно и индивидуально. Также из Сочи регулярно направляются гуманитарные грузы в зону проведения СВО и в новые регионы. На сегодняшний день отправлено свыше 770 тонн", - рассказала заместитель главы Сочи Галина Москалева.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.