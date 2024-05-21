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Носилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из Сочи - РИА Новости, 21.05.2024
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17:40 21.05.2024
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Носилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из Сочи
Носилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из Сочи - РИА Новости, 21.05.2024
Носилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из Сочи
Председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев рассказал РИА Новости, что совместно с горожанами собрана и отправлена гуманитарная... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:40
2024-05-21T17:40
надежные люди
донецкая народная республика
луганская народная республика
сво
гуманитарная помощь
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СОЧИ, 21 мая – РИА Новости. Председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев рассказал РИА Новости, что совместно с горожанами собрана и отправлена гуманитарная помощь в Донецкую Народную Республику, она состоит из необходимых технических вещей и бытовых принадлежностей. В гуманитарную посылку положили медикаменты, приборы ночного вождения, 30 маскировочных сетей, квадрокоптер, полтысячи комплектов нижнего белья, гигиенические наборы, носилки пластиковые, жгуты, перечислил Воробьев. "Отправили эту новую партию в Донецкую Народную Республику", - сказал он. Как сообщали ранее в городском собрании Сочи (ГСС), гуманитарную помощь в новые регионы России также собирали в преддверии празднования Дня Победы - 9 мая. Тогда зону СВО отправили автомобиль отечественного производителя, генераторы, 20 тонн продовольственной продукции. По данным властей, работа с добровольцами и семьями мобилизованных сочинцев осуществляется в том числе под руководством координационного совета, в нем оказывают помощь разного характера: от предоставленных льготных услуг до разрешения юридических вопросов. "Горожане могут обратиться к нам с любыми вопросами и получить необходимую консультацию. Все заявки защитников Отечества и их родственников мы рассматриваем предметно и индивидуально. Также из Сочи регулярно направляются гуманитарные грузы в зону проведения СВО и в новые регионы. На сегодняшний день отправлено свыше 770 тонн", - рассказала заместитель главы Сочи Галина Москалева. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240521/oborudovanie-1947482991.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, СВО, Гуманитарная помощь

Носилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из Сочи

© Фотография предоставлена председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием ВоробьевымНосилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из фонда Сочи
Носилки, медикаменты и маскировочные сети отправили бойцам СВО из фонда Сочи
© Фотография предоставлена председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием Воробьевым
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 мая – РИА Новости. Председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев рассказал РИА Новости, что совместно с горожанами собрана и отправлена гуманитарная помощь в Донецкую Народную Республику, она состоит из необходимых технических вещей и бытовых принадлежностей.
В гуманитарную посылку положили медикаменты, приборы ночного вождения, 30 маскировочных сетей, квадрокоптер, полтысячи комплектов нижнего белья, гигиенические наборы, носилки пластиковые, жгуты, перечислил Воробьев.
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"Отправили эту новую партию в Донецкую Народную Республику", - сказал он.
Как сообщали ранее в городском собрании Сочи (ГСС), гуманитарную помощь в новые регионы России также собирали в преддверии празднования Дня Победы - 9 мая. Тогда зону СВО отправили автомобиль отечественного производителя, генераторы, 20 тонн продовольственной продукции.
По данным властей, работа с добровольцами и семьями мобилизованных сочинцев осуществляется в том числе под руководством координационного совета, в нем оказывают помощь разного характера: от предоставленных льготных услуг до разрешения юридических вопросов.
"Горожане могут обратиться к нам с любыми вопросами и получить необходимую консультацию. Все заявки защитников Отечества и их родственников мы рассматриваем предметно и индивидуально. Также из Сочи регулярно направляются гуманитарные грузы в зону проведения СВО и в новые регионы. На сегодняшний день отправлено свыше 770 тонн", - рассказала заместитель главы Сочи Галина Москалева.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
 
Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСВОГуманитарная помощь
 
 
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