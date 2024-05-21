https://ria.ru/20240521/pomosch-1947463124.html
Пермский край отправил автомобиль УАЗ и противоосколочные одеяла в зону СВО
Пермский край отправил автомобиль УАЗ и противоосколочные одеяла в зону СВО - РИА Новости, 21.05.2024
Пермский край отправил автомобиль УАЗ и противоосколочные одеяла в зону СВО
Пермский край отправил автомобиль УАЗ и противоосколочные одеяла бойцам в зону проведения специальной военной операции, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:06
2024-05-21T16:06
2024-05-21T16:06
надежные люди
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северодонецк
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ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Пермский край отправил автомобиль УАЗ и противоосколочные одеяла бойцам в зону проведения специальной военной операции, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. "Общими усилиями было собрано 23 тонны. Для военнослужащих по заявкам собрали маскировочные сети, спальные мешки, автомобильные колеса, генераторы, квадрокоптеры, бензопилы, продукты питания, медикаменты, газовые баллоны, одежду, гигиенические принадлежности, бумагу, канцтовары, адресные посылки от родных", - говорится в сообщении. Уточняется, что бойцам также передадут автомобиль УАЗ. Кроме того, для военнослужащих были изготовлены противоосколочные одеяла. Гуманитарную помощь направят на луганское, донецкое и запорожское направления и в госпиталь Северодонецка. Формировали и отправляли груз представители регионального отделения партии "Единая Россия", благотворительного фонда "Единый центр поддержки" и других фондов.
https://ria.ru/20240521/pomosch-1947429532.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, северодонецк, единая россия, сво
Надежные люди, Пермский край, Северодонецк, Единая Россия, СВО
ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Пермский край отправил автомобиль УАЗ и противоосколочные одеяла бойцам в зону проведения специальной военной операции, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"Общими усилиями было собрано 23 тонны. Для военнослужащих по заявкам собрали маскировочные сети, спальные мешки, автомобильные колеса, генераторы, квадрокоптеры, бензопилы, продукты питания, медикаменты, газовые баллоны, одежду, гигиенические принадлежности, бумагу, канцтовары, адресные посылки от родных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бойцам также передадут автомобиль УАЗ. Кроме того, для военнослужащих были изготовлены противоосколочные одеяла. Гуманитарную помощь направят на луганское, донецкое и запорожское направления и в госпиталь Северодонецка
.
Формировали и отправляли груз представители регионального отделения партии "Единая Россия
", благотворительного фонда "Единый центр поддержки" и других фондов.