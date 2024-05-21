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Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО
Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО - РИА Новости, 21.05.2024
Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО
Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники участникам спецоперации, сообщают в Народном фронте. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:56
2024-05-21T14:56
2024-05-21T14:56
надежные люди
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сво
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БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники участникам спецоперации, сообщают в Народном фронте. "Алтайские таможенники передали Народному фронту 465 литров моторного масла… В дальнейшем его отправят на нужды СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что масло изъяла мобильная группа при попытке незаконного вывоза из России. По решению суда товар стоимостью более 380 тысяч рублей признали собственностью государства. В итоге бойцам передадут 230 канистр масла.
https://ria.ru/20240521/lodki-1947322433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сво, республика алтай, таможня
Надежные люди, Россия, СВО, Республика Алтай, таможня