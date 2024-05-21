https://ria.ru/20240521/pomosch-1947429532.html

Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО

Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО - РИА Новости, 21.05.2024

Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО

Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники участникам спецоперации, сообщают в Народном фронте. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:56

2024-05-21T14:56

2024-05-21T14:56

надежные люди

россия

сво

республика алтай

таможня

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_0:122:3424:2048_1920x0_80_0_0_2262c8cc2f099fcbba2d52f704074d1a.jpg

БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники участникам спецоперации, сообщают в Народном фронте. "Алтайские таможенники передали Народному фронту 465 литров моторного масла… В дальнейшем его отправят на нужды СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что масло изъяла мобильная группа при попытке незаконного вывоза из России. По решению суда товар стоимостью более 380 тысяч рублей признали собственностью государства. В итоге бойцам передадут 230 канистр масла.

https://ria.ru/20240521/lodki-1947322433.html

россия

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сво, республика алтай, таможня