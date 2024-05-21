Рейтинг@Mail.ru
Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:56 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/pomosch-1947429532.html
Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО
Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО - РИА Новости, 21.05.2024
Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО
Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники участникам спецоперации, сообщают в Народном фронте. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:56
2024-05-21T14:56
надежные люди
россия
сво
республика алтай
таможня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_0:122:3424:2048_1920x0_80_0_0_2262c8cc2f099fcbba2d52f704074d1a.jpg
БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники участникам спецоперации, сообщают в Народном фронте. "Алтайские таможенники передали Народному фронту 465 литров моторного масла… В дальнейшем его отправят на нужды СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что масло изъяла мобильная группа при попытке незаконного вывоза из России. По решению суда товар стоимостью более 380 тысяч рублей признали собственностью государства. В итоге бойцам передадут 230 канистр масла.
https://ria.ru/20240521/lodki-1947322433.html
россия
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_360:114:2939:2048_1920x0_80_0_0_f067ff4fa9bb0e14e48eaea4dfeeed29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сво, республика алтай, таможня
Надежные люди, Россия, СВО, Республика Алтай, таможня

Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники в зону СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Более 460 литров моторного масла передали алтайские таможенники участникам спецоперации, сообщают в Народном фронте.
"Алтайские таможенники передали Народному фронту 465 литров моторного масла… В дальнейшем его отправят на нужды СВО", - говорится в сообщении.
Моторная лодка для бойцов СВО из Приамурья - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Власти Приамурья передали в зону СВО лодки с именами "Амур" и "Зея"
Вчера, 06:30
Уточняется, что масло изъяла мобильная группа при попытке незаконного вывоза из России. По решению суда товар стоимостью более 380 тысяч рублей признали собственностью государства. В итоге бойцам передадут 230 канистр масла.
 
Надежные людиРоссияСВОРеспублика Алтайтаможня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала