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Власти Польши не планируют минировать восточную границу, заявил Туск - РИА Новости, 21.05.2024
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19:32 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/polsha-1947516123.html
Власти Польши не планируют минировать восточную границу, заявил Туск
Власти Польши не планируют минировать восточную границу, заявил Туск - РИА Новости, 21.05.2024
Власти Польши не планируют минировать восточную границу, заявил Туск
Власти Польши не планируют отказываться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин, заявил на... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:32
2024-05-21T19:32
в мире
польша
европа
калининградская область
дональд туск
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Власти Польши не планируют отказываться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Дональд Туск. "Мы не планируем минирования", - сказал он, добавив, что "никаких планов по изменению международного права в этой области нет". По его словам, запланированное укрепление восточной границы призвано сдержать потенциального противника. "Мы гарантируем, что польская восточная граница будет самой современно охраняемой границей в Европе. Мы сделаем это по большей части за европейские деньги. Вся Европа должна скинуться на эти современные укрепления", - указал Туск. Накануне бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти республики отказаться от Оттавской конвенции, чтобы эффективно защитить границу от Калининградской области РФ через границу с Белоруссией и далее на юг.
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в мире, польша, европа, калининградская область, дональд туск, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Европа, Калининградская область, Дональд Туск, Матеуш Моравецкий
Власти Польши не планируют минировать восточную границу, заявил Туск

Премьер Туск: Польша не планирует минировать восточную границу

© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе . Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Власти Польши не планируют отказываться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Дональд Туск.
«
"Мы не планируем минирования", - сказал он, добавив, что "никаких планов по изменению международного права в этой области нет".
По его словам, запланированное укрепление восточной границы призвано сдержать потенциального противника. "Мы гарантируем, что польская восточная граница будет самой современно охраняемой границей в Европе. Мы сделаем это по большей части за европейские деньги. Вся Европа должна скинуться на эти современные укрепления", - указал Туск.
Накануне бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти республики отказаться от Оттавской конвенции, чтобы эффективно защитить границу от Калининградской области РФ через границу с Белоруссией и далее на юг.
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В миреПольшаЕвропаКалининградская областьДональд ТускМатеуш Моравецкий
 
 
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