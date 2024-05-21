https://ria.ru/20240521/polsha-1947516123.html

Власти Польши не планируют минировать восточную границу, заявил Туск

Власти Польши не планируют минировать восточную границу, заявил Туск - РИА Новости, 21.05.2024

Власти Польши не планируют минировать восточную границу, заявил Туск

Власти Польши не планируют отказываться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин, заявил на... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:32

2024-05-21T19:32

2024-05-21T19:32

в мире

польша

европа

калининградская область

дональд туск

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Власти Польши не планируют отказываться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Дональд Туск. "Мы не планируем минирования", - сказал он, добавив, что "никаких планов по изменению международного права в этой области нет". По его словам, запланированное укрепление восточной границы призвано сдержать потенциального противника. "Мы гарантируем, что польская восточная граница будет самой современно охраняемой границей в Европе. Мы сделаем это по большей части за европейские деньги. Вся Европа должна скинуться на эти современные укрепления", - указал Туск. Накануне бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти республики отказаться от Оттавской конвенции, чтобы эффективно защитить границу от Калининградской области РФ через границу с Белоруссией и далее на юг.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

польша

европа

калининградская область

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в мире, польша, европа, калининградская область, дональд туск, матеуш моравецкий