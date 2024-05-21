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Польша бездоказательно обвинила Россию в миграционном кризисе на границе - РИА Новости, 21.05.2024
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18:43 21.05.2024 (обновлено: 18:53 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/polsha-1947506102.html
Польша бездоказательно обвинила Россию в миграционном кризисе на границе
Польша бездоказательно обвинила Россию в миграционном кризисе на границе - РИА Новости, 21.05.2024
Польша бездоказательно обвинила Россию в миграционном кризисе на границе
Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе якобы стоит Россия, при этом никаких конкретных... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:43
2024-05-21T18:53
в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе якобы стоит Россия, при этом никаких конкретных доказательств он не приводит. "Мы получили подтверждение, и это беспокоящий нас сценарий, что давление на восточной границе Польши – это не спонтанная миграция людей, которые бегут из разных стран. Более 90% тех, кто нелегально пересекает польскую границу, - это люди с российскими визами", - заявил польский премьер на пресс-конференции. Он утверждает, что были обнаружены места скопления на территории России "организованных групп мигрантов". "Речь идет о тысячах", - утверждает Туск. По его словам, у польских спецслужб нет сомнений в том, что российское государство якобы "стоит за организацией набора, транспорта, а потом и попыток переброски тысяч людей". Никаких доказательств он не проводит. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20240511/polsha-1945225348.html
https://ria.ru/20240521/tusk-1947502221.html
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в мире, польша, россия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Минск, Дональд Туск, Александр Лукашенко, Евросоюз
Польша бездоказательно обвинила Россию в миграционном кризисе на границе

Премьер Польши Туск: за миграционным кризисом на границе якобы стоит Россия

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе якобы стоит Россия, при этом никаких конкретных доказательств он не приводит.
"Мы получили подтверждение, и это беспокоящий нас сценарий, что давление на восточной границе Польши – это не спонтанная миграция людей, которые бегут из разных стран. Более 90% тех, кто нелегально пересекает польскую границу, - это люди с российскими визами", - заявил польский премьер на пресс-конференции.
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Он утверждает, что были обнаружены места скопления на территории России "организованных групп мигрантов". "Речь идет о тысячах", - утверждает Туск.
По его словам, у польских спецслужб нет сомнений в том, что российское государство якобы "стоит за организацией набора, транспорта, а потом и попыток переброски тысяч людей". Никаких доказательств он не проводит.
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В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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