https://ria.ru/20240521/polsha-1947506102.html

Польша бездоказательно обвинила Россию в миграционном кризисе на границе

Польша бездоказательно обвинила Россию в миграционном кризисе на границе - РИА Новости, 21.05.2024

Польша бездоказательно обвинила Россию в миграционном кризисе на границе

Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе якобы стоит Россия, при этом никаких конкретных... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:43

2024-05-21T18:43

2024-05-21T18:53

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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе якобы стоит Россия, при этом никаких конкретных доказательств он не приводит. "Мы получили подтверждение, и это беспокоящий нас сценарий, что давление на восточной границе Польши – это не спонтанная миграция людей, которые бегут из разных стран. Более 90% тех, кто нелегально пересекает польскую границу, - это люди с российскими визами", - заявил польский премьер на пресс-конференции. Он утверждает, что были обнаружены места скопления на территории России "организованных групп мигрантов". "Речь идет о тысячах", - утверждает Туск. По его словам, у польских спецслужб нет сомнений в том, что российское государство якобы "стоит за организацией набора, транспорта, а потом и попыток переброски тысяч людей". Никаких доказательств он не проводит. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20240511/polsha-1945225348.html

https://ria.ru/20240521/tusk-1947502221.html

https://ria.ru/20240514/polsha-1945889241.html

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россия

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в мире, польша, россия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз