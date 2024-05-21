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В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России - РИА Новости, 21.05.2024
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18:45 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/polsha-1947505942.html
В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России
В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России - РИА Новости, 21.05.2024
В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России
Задуманный Польшей проект по укреплению границ с Россией и Белоруссией столкнется с масштабными проблемами, заявил военный аналитик Ярослав Вольский изданию... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:45
2024-05-21T18:45
польша
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белоруссия
дональд туск
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Задуманный Польшей проект по укреплению границ с Россией и Белоруссией столкнется с масштабными проблемами, заявил военный аналитик Ярослав Вольский изданию Rzeczpospolita."Самая большая проблема в данном случае законодательная. У государства, вопреки расхожему мнению, мало земли в собственности", — заявил эксперт, добавив, что значительная часть земли принадлежит частным лицам."Эту территорию нужно выкупить или выплатить компенсацию ее владельцу. Это довольно большие деньги", — отметил Вольский.Он также предположил, что в Польше недостаточно специалистов для выполнения такого сложного проекта.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о новом плане обороны под кодовым названием "Восточный щит". Его цель — усилить безопасность границы с Россией и Белоруссией. В проект планируется инвестировать более двух миллиардов долларов.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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польша, россия, белоруссия, дональд туск, нато, в мире
Польша, Россия, Белоруссия, Дональд Туск, НАТО, В мире
В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России

Анатилик Вольский: у Польши нет земли и денег для постройки "щита" от России

© AP Photo / Michal KoscПольские солдаты строят заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Ноябрь 2022
Польские солдаты строят заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Ноябрь 2022 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Michal Kosc
Польские солдаты строят заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Ноябрь 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Задуманный Польшей проект по укреплению границ с Россией и Белоруссией столкнется с масштабными проблемами, заявил военный аналитик Ярослав Вольский изданию Rzeczpospolita.
"Самая большая проблема в данном случае законодательная. У государства, вопреки расхожему мнению, мало земли в собственности", — заявил эксперт, добавив, что значительная часть земли принадлежит частным лицам.
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"Эту территорию нужно выкупить или выплатить компенсацию ее владельцу. Это довольно большие деньги", — отметил Вольский.
Он также предположил, что в Польше недостаточно специалистов для выполнения такого сложного проекта.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о новом плане обороны под кодовым названием "Восточный щит". Его цель — усилить безопасность границы с Россией и Белоруссией. В проект планируется инвестировать более двух миллиардов долларов.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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ПольшаРоссияБелоруссияДональд ТускНАТОВ мире
 
 
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