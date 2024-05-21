https://ria.ru/20240521/polsha-1947505942.html

В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России

В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России - РИА Новости, 21.05.2024

В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России

Задуманный Польшей проект по укреплению границ с Россией и Белоруссией столкнется с масштабными проблемами, заявил военный аналитик Ярослав Вольский изданию... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:45

2024-05-21T18:45

2024-05-21T18:45

польша

россия

белоруссия

дональд туск

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860198579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19cee51284ee37b6df5e2869ff65b89f.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Задуманный Польшей проект по укреплению границ с Россией и Белоруссией столкнется с масштабными проблемами, заявил военный аналитик Ярослав Вольский изданию Rzeczpospolita."Самая большая проблема в данном случае законодательная. У государства, вопреки расхожему мнению, мало земли в собственности", — заявил эксперт, добавив, что значительная часть земли принадлежит частным лицам."Эту территорию нужно выкупить или выплатить компенсацию ее владельцу. Это довольно большие деньги", — отметил Вольский.Он также предположил, что в Польше недостаточно специалистов для выполнения такого сложного проекта.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о новом плане обороны под кодовым названием "Восточный щит". Его цель — усилить безопасность границы с Россией и Белоруссией. В проект планируется инвестировать более двух миллиардов долларов.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://radiosputnik.ru/20240518/polsha-1946881737.html

https://ria.ru/20240518/prizyv-1946825086.html

польша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, россия, белоруссия, дональд туск, нато, в мире