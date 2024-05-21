В Польше создали новую комиссию по расследованию "российского влияния"
Премьер Польши распорядился создать новую комиссию по "российскому влиянию"
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Власти Польши создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы.
РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными.
По словам Туска, он выдал "распоряжение о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 гг". Руководителем комиссии будет глава службы контрразведки генерал Ярослав Стружик. Первые результаты работы комиссия должна представить уже летом.
С идеей создать в сейме комиссию по изучению "влияния России" на польскую политику Туск выступил после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Туска поддержал президент страны Анджей Дуда. Спикер же сейма Шимон Холовня выступил против создания такой комиссии, заявив, что "для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма".
Ранее Туск сообщал, что в новой комиссии не будет политиков. Предполагается, что в ее состав войдут только эксперты и специалисты, не связанные с политическими элитами.
Ранее в Польше уже существовала подобная комиссия. Она была учреждена в 2023 году и должна была изучить якобы "российское влияние" на решения властей страны в 2007-2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу по существу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако, новый состав сейма, где инициировавшая создание комиссии партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии.