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В Польше создали новую комиссию по расследованию "российского влияния" - РИА Новости, 21.05.2024
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16:51 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/polsha-1947475530.html
В Польше создали новую комиссию по расследованию "российского влияния"
В Польше создали новую комиссию по расследованию "российского влияния" - РИА Новости, 21.05.2024
В Польше создали новую комиссию по расследованию "российского влияния"
Власти Польши создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:51
2024-05-21T16:51
в мире
польша
россия
белоруссия
томаш шмидт (судья)
анджей дуда
право и справедливость
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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Власти Польши создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. По словам Туска, он выдал "распоряжение о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 гг". Руководителем комиссии будет глава службы контрразведки генерал Ярослав Стружик. Первые результаты работы комиссия должна представить уже летом. С идеей создать в сейме комиссию по изучению "влияния России" на польскую политику Туск выступил после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Туска поддержал президент страны Анджей Дуда. Спикер же сейма Шимон Холовня выступил против создания такой комиссии, заявив, что "для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма". Ранее Туск сообщал, что в новой комиссии не будет политиков. Предполагается, что в ее состав войдут только эксперты и специалисты, не связанные с политическими элитами. Ранее в Польше уже существовала подобная комиссия. Она была учреждена в 2023 году и должна была изучить якобы "российское влияние" на решения властей страны в 2007-2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу по существу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако, новый состав сейма, где инициировавшая создание комиссии партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии.
https://ria.ru/20240513/polsha-1945685193.html
https://ria.ru/20240510/tusk-1945074338.html
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в мире, польша, россия, белоруссия, томаш шмидт (судья), анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Томаш Шмидт (судья), Анджей Дуда, Право и справедливость
В Польше создали новую комиссию по расследованию "российского влияния"

Премьер Польши распорядился создать новую комиссию по "российскому влиянию"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Власти Польши создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы.
РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными.
Спикер сейма Польши Шимон Холовня - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Спикер сейма Польши выступил против создания комиссии по влиянию России
13 мая, 18:06
По словам Туска, он выдал "распоряжение о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 гг". Руководителем комиссии будет глава службы контрразведки генерал Ярослав Стружик. Первые результаты работы комиссия должна представить уже летом.
С идеей создать в сейме комиссию по изучению "влияния России" на польскую политику Туск выступил после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Туска поддержал президент страны Анджей Дуда. Спикер же сейма Шимон Холовня выступил против создания такой комиссии, заявив, что "для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма".
Ранее Туск сообщал, что в новой комиссии не будет политиков. Предполагается, что в ее состав войдут только эксперты и специалисты, не связанные с политическими элитами.
Ранее в Польше уже существовала подобная комиссия. Она была учреждена в 2023 году и должна была изучить якобы "российское влияние" на решения властей страны в 2007-2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу по существу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако, новый состав сейма, где инициировавшая создание комиссии партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии.
Ратуша в Валбжихе - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии
10 мая, 11:19
 
В миреПольшаРоссияБелоруссияТомаш Шмидт (судья)Анджей ДудаПраво и справедливость
 
 
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