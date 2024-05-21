https://ria.ru/20240521/polsha-1947475530.html

В Польше создали новую комиссию по расследованию "российского влияния"

В Польше создали новую комиссию по расследованию "российского влияния" - РИА Новости, 21.05.2024

В Польше создали новую комиссию по расследованию "российского влияния"

Власти Польши создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:51

2024-05-21T16:51

2024-05-21T16:51

в мире

польша

россия

белоруссия

томаш шмидт (судья)

анджей дуда

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869067969_0:15:3068:1741_1920x0_80_0_0_1c512bee7a2808c130a36f1ce0dd1a5b.jpg

ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Власти Польши создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. По словам Туска, он выдал "распоряжение о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 гг". Руководителем комиссии будет глава службы контрразведки генерал Ярослав Стружик. Первые результаты работы комиссия должна представить уже летом. С идеей создать в сейме комиссию по изучению "влияния России" на польскую политику Туск выступил после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Туска поддержал президент страны Анджей Дуда. Спикер же сейма Шимон Холовня выступил против создания такой комиссии, заявив, что "для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма". Ранее Туск сообщал, что в новой комиссии не будет политиков. Предполагается, что в ее состав войдут только эксперты и специалисты, не связанные с политическими элитами. Ранее в Польше уже существовала подобная комиссия. Она была учреждена в 2023 году и должна была изучить якобы "российское влияние" на решения властей страны в 2007-2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу по существу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако, новый состав сейма, где инициировавшая создание комиссии партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии.

https://ria.ru/20240513/polsha-1945685193.html

https://ria.ru/20240510/tusk-1945074338.html

польша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия, белоруссия, томаш шмидт (судья), анджей дуда, право и справедливость