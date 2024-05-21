https://ria.ru/20240521/podrobnosti-1947415590.html

Стали известны подробности о мужчине, ударившем девушку ножом в шею

Стали известны подробности о мужчине, ударившем девушку ножом в шею - РИА Новости, 21.05.2024

Стали известны подробности о мужчине, ударившем девушку ножом в шею

Гражданин Афганистана, напавший с ножом на девушку на остановке на востоке Москвы, был судим за кражу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:19

2024-05-21T14:19

2024-05-21T14:19

происшествия

афганистан

москва

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Гражданин Афганистана, напавший с ножом на девушку на остановке на востоке Москвы, был судим за кражу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала, что на Уральской улице к девушке 2002 года рождения сзади подошёл неизвестный и ударил ее ножом в шею, после чего скрылся, но в итоге был задержан. Пострадавшая госпитализирована. Московские следователи возбудили дело о покушении на убийство. "Установлено, что фигурант - гражданин Афганистана, в 2013 году он был судим за кражу", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что мужчина женат, у него есть дети, он официально безработный, имеет вид на жительство в России.

https://ria.ru/20240111/pyanyy-1920764204.html

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