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Стали известны подробности о мужчине, ударившем девушку ножом в шею - РИА Новости, 21.05.2024
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14:19 21.05.2024
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Стали известны подробности о мужчине, ударившем девушку ножом в шею
Стали известны подробности о мужчине, ударившем девушку ножом в шею - РИА Новости, 21.05.2024
Стали известны подробности о мужчине, ударившем девушку ножом в шею
Гражданин Афганистана, напавший с ножом на девушку на остановке на востоке Москвы, был судим за кражу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:19
2024-05-21T14:19
происшествия
афганистан
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Гражданин Афганистана, напавший с ножом на девушку на остановке на востоке Москвы, был судим за кражу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала, что на Уральской улице к девушке 2002 года рождения сзади подошёл неизвестный и ударил ее ножом в шею, после чего скрылся, но в итоге был задержан. Пострадавшая госпитализирована. Московские следователи возбудили дело о покушении на убийство. "Установлено, что фигурант - гражданин Афганистана, в 2013 году он был судим за кражу", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что мужчина женат, у него есть дети, он официально безработный, имеет вид на жительство в России.
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происшествия, афганистан, москва, россия
Происшествия, Афганистан, Москва, Россия
Стали известны подробности о мужчине, ударившем девушку ножом в шею

Источник: напавший с ножом на девушку на востоке Москвы ранее был судим за кражу

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Гражданин Афганистана, напавший с ножом на девушку на остановке на востоке Москвы, был судим за кражу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала, что на Уральской улице к девушке 2002 года рождения сзади подошёл неизвестный и ударил ее ножом в шею, после чего скрылся, но в итоге был задержан. Пострадавшая госпитализирована. Московские следователи возбудили дело о покушении на убийство.
«
"Установлено, что фигурант - гражданин Афганистана, в 2013 году он был судим за кражу", - сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что мужчина женат, у него есть дети, он официально безработный, имеет вид на жительство в России.
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