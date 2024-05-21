https://ria.ru/20240521/podpole-1947326373.html

Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске

Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске - РИА Новости, 21.05.2024

Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске

Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:38

2024-05-21T07:38

2024-05-21T07:50

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег."Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции "Черноморск-порт". Первый удар был в половине третьего ночь, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно", — сказал собеседник агентстваОколо трех ночи был еще один удар, с повторной детонацией, в городе частично пропало электричество.По его словам, составы, везущие военную технику и снаряды через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Рядом со станцией имеется множество складских помещений, а таможенный пост "Ильичевск" иногда используется как пункт временной дислокации военных и иностранных наемников."Итоги прилетов пока выясняем, достоверно известно о том, что после второго взрыва, с детонацией, в сторону железнодорожной станции выехало семь "скорых", — заключил подпольщик.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240518/podpole-1946869753.html

https://ria.ru/20240521/kharkov-1947314333.html

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одесская область

румыния

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черноморск, одесская область, румыния, сергей лебедев, россия, в мире