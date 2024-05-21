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Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске - РИА Новости, 21.05.2024
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07:38 21.05.2024 (обновлено: 07:50 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/podpole-1947326373.html
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске - РИА Новости, 21.05.2024
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске
Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:38
2024-05-21T07:50
специальная военная операция на украине
черноморск
одесская область
румыния
сергей лебедев
россия
в мире
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег."Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции "Черноморск-порт". Первый удар был в половине третьего ночь, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно", — сказал собеседник агентстваОколо трех ночи был еще один удар, с повторной детонацией, в городе частично пропало электричество.По его словам, составы, везущие военную технику и снаряды через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Рядом со станцией имеется множество складских помещений, а таможенный пост "Ильичевск" иногда используется как пункт временной дислокации военных и иностранных наемников."Итоги прилетов пока выясняем, достоверно известно о том, что после второго взрыва, с детонацией, в сторону железнодорожной станции выехало семь "скорых", — заключил подпольщик.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240518/podpole-1946869753.html
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черноморск, одесская область, румыния, сергей лебедев, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черноморск, Одесская область, Румыния, Сергей Лебедев, Россия, В мире
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске

Подполье: ВС России ударили по ж/д станции в Черноморске Одесской области

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.
«
"Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции "Черноморск-порт". Первый удар был в половине третьего ночь, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно", — сказал собеседник агентства
Около трех ночи был еще один удар, с повторной детонацией, в городе частично пропало электричество.
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18 мая, 13:32
По его словам, составы, везущие военную технику и снаряды через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Рядом со станцией имеется множество складских помещений, а таможенный пост "Ильичевск" иногда используется как пункт временной дислокации военных и иностранных наемников.
"Итоги прилетов пока выясняем, достоверно известно о том, что после второго взрыва, с детонацией, в сторону железнодорожной станции выехало семь "скорых", — заключил подпольщик.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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02:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерноморскОдесская областьРумынияСергей ЛебедевРоссияВ мире
 
 
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