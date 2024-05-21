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Французский политик призвал Запад прекратить поддержку Украины - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/podderzhka-1947471445.html
Французский политик призвал Запад прекратить поддержку Украины
Французский политик призвал Запад прекратить поддержку Украины - РИА Новости, 21.05.2024
Французский политик призвал Запад прекратить поддержку Украины
Западные страны должны прекратить поддержку Украины, которая стала незаконной после истечения полномочий Владимира Зеленского, считает лидер французской партии... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:33
2024-05-21T16:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
флориан филиппо
сергей лавров
нато
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ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Западные страны должны прекратить поддержку Украины, которая стала незаконной после истечения полномочий Владимира Зеленского, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "С этого дня Зеленский, избранный... сроком на 5 лет с 20 мая 2019 года, демократически более не находится у власти. Выборы были отменены в марте прошлого года им самим. Однако мы, французы, продолжаем отправлять ему 300 миллионов евро каждый месяц через ЕС, и эти суммы прибавляются к 3 миллиардам, которые пообещал ему в 2024 году Макрон. Мы продолжаем посылать ему оружие и усугублять абсурдную войну, которая давно должна была бы закончиться, если бы НАТО сознательно не стремилось заблокировать поиск мира", - написал политик в Х. "Зеленский нелегитимен, вся наша поддержка нелегитимна и незаконна. Достаточно, больше ни одного евро, никакого оружия Украине! Перестанем поддерживать коррумпированную страну, остановим НАТО", - призвал Филиппо. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд Украины.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947400980.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, флориан филиппо, сергей лавров, нато, патриот, европарламент
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Сергей Лавров, НАТО, Патриот, Европарламент
Французский политик призвал Запад прекратить поддержку Украины

Филиппо: помощь Запада Киеву стала незаконной с истечением срока Зеленского

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Западные страны должны прекратить поддержку Украины, которая стала незаконной после истечения полномочий Владимира Зеленского, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
«
"С этого дня Зеленский, избранный... сроком на 5 лет с 20 мая 2019 года, демократически более не находится у власти. Выборы были отменены в марте прошлого года им самим. Однако мы, французы, продолжаем отправлять ему 300 миллионов евро каждый месяц через ЕС, и эти суммы прибавляются к 3 миллиардам, которые пообещал ему в 2024 году Макрон. Мы продолжаем посылать ему оружие и усугублять абсурдную войну, которая давно должна была бы закончиться, если бы НАТО сознательно не стремилось заблокировать поиск мира", - написал политик в Х.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине
Вчера, 13:35
«
"Зеленский нелегитимен, вся наша поддержка нелегитимна и незаконна. Достаточно, больше ни одного евро, никакого оружия Украине! Перестанем поддерживать коррумпированную страну, остановим НАТО", - призвал Филиппо.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве
Вчера, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоСергей ЛавровНАТОПатриотЕвропарламент
 
 
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