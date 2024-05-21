https://ria.ru/20240521/podderzhka-1947471445.html

Французский политик призвал Запад прекратить поддержку Украины

Французский политик призвал Запад прекратить поддержку Украины - РИА Новости, 21.05.2024

Французский политик призвал Запад прекратить поддержку Украины

Западные страны должны прекратить поддержку Украины, которая стала незаконной после истечения полномочий Владимира Зеленского, считает лидер французской партии... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:33

2024-05-21T16:33

2024-05-21T16:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

владимир зеленский

флориан филиппо

сергей лавров

нато

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ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Западные страны должны прекратить поддержку Украины, которая стала незаконной после истечения полномочий Владимира Зеленского, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "С этого дня Зеленский, избранный... сроком на 5 лет с 20 мая 2019 года, демократически более не находится у власти. Выборы были отменены в марте прошлого года им самим. Однако мы, французы, продолжаем отправлять ему 300 миллионов евро каждый месяц через ЕС, и эти суммы прибавляются к 3 миллиардам, которые пообещал ему в 2024 году Макрон. Мы продолжаем посылать ему оружие и усугублять абсурдную войну, которая давно должна была бы закончиться, если бы НАТО сознательно не стремилось заблокировать поиск мира", - написал политик в Х. "Зеленский нелегитимен, вся наша поддержка нелегитимна и незаконна. Достаточно, больше ни одного евро, никакого оружия Украине! Перестанем поддерживать коррумпированную страну, остановим НАТО", - призвал Филиппо. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд Украины.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947400980.html

https://ria.ru/20240521/lavrov-1947390005.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, флориан филиппо, сергей лавров, нато, патриот, европарламент