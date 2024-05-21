Рейтинг@Mail.ru
В Москве при тушении пожара спасли питона - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:04 21.05.2024 (обновлено: 15:16 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/piton-1947374330.html
В Москве при тушении пожара спасли питона
В Москве при тушении пожара спасли питона - РИА Новости, 21.05.2024
В Москве при тушении пожара спасли питона
При тушении пожара на востоке Москвы спасли спавшего в террариуме питона, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:04
2024-05-21T15:16
хорошие новости
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947373730_0:149:746:569_1920x0_80_0_0_1348e702318278a06937b9d58f105b3a.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. При тушении пожара на востоке Москвы спасли спавшего в террариуме питона, сообщило МЧС в Telegram-канале. Возгорание произошло накануне в районе Соколиная Гора, в торгово-офисном здании и местной управе.При тушении к сотрудникам МЧС обратилась женщина с просьбой спасти ее питомца. "Мы быстро нашли питона, который хладнокровно спал. Я его разбудил, взял в руки и вынес на свежий воздух. Коллеги следом вынесли террариум", — сказал командир отделения 12-й пожарно-спасательной части Виктор Старченко. "Нам важна каждая жизнь!" — подчеркнули в МЧС.Пожар ликвидировали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20240520/posetitel-1947273965.html
https://ria.ru/20240521/rybnyy_filin-1947321869.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947373730_0:79:746:639_1920x0_80_0_0_656c152b395b757670106c676affd673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области, хорошие новости
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области, Хорошие новости
В Москве при тушении пожара спасли питона

При тушении крупного пожара в Москве спасли спящего в террариуме питона

© Фото : МЧС России/TelegramПитон, спасенный во время крупного пожара в торгово-офисном здании на востоке Москвы
Питон, спасенный во время крупного пожара в торгово-офисном здании на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Питон, спасенный во время крупного пожара в торгово-офисном здании на востоке Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. При тушении пожара на востоке Москвы спасли спавшего в террариуме питона, сообщило МЧС в Telegram-канале.
Возгорание произошло накануне в районе Соколиная Гора, в торгово-офисном здании и местной управе.
Спасение утят в Аптекарском огороде
Посетитель Ботанического сада МГУ спас утят из Зеркального канала
20 мая, 19:01
При тушении к сотрудникам МЧС обратилась женщина с просьбой спасти ее питомца.
"Мы быстро нашли питона, который хладнокровно спал. Я его разбудил, взял в руки и вынес на свежий воздух. Коллеги следом вынесли террариум", — сказал командир отделения 12-й пожарно-спасательной части Виктор Старченко.
"Нам важна каждая жизнь!" — подчеркнули в МЧС.
Пожар ликвидировали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
Птенец рыбного филина в Норском заповеднике
В приамурском заповеднике обнаружили птенца исчезающего рыбного филина
Вчера, 06:02
 
Хорошие новостиПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в Братском районе Иркутской областиХорошие новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала