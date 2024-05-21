https://ria.ru/20240521/piton-1947374330.html

В Москве при тушении пожара спасли питона

В Москве при тушении пожара спасли питона - РИА Новости, 21.05.2024

В Москве при тушении пожара спасли питона

При тушении пожара на востоке Москвы спасли спавшего в террариуме питона, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:04

2024-05-21T12:04

2024-05-21T15:16

хорошие новости

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россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. При тушении пожара на востоке Москвы спасли спавшего в террариуме питона, сообщило МЧС в Telegram-канале. Возгорание произошло накануне в районе Соколиная Гора, в торгово-офисном здании и местной управе.При тушении к сотрудникам МЧС обратилась женщина с просьбой спасти ее питомца. "Мы быстро нашли питона, который хладнокровно спал. Я его разбудил, взял в руки и вынес на свежий воздух. Коллеги следом вынесли террариум", — сказал командир отделения 12-й пожарно-спасательной части Виктор Старченко. "Нам важна каждая жизнь!" — подчеркнули в МЧС.Пожар ликвидировали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240520/posetitel-1947273965.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области, хорошие новости