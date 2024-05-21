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В Москве при тушении пожара спасли питона
В Москве при тушении пожара спасли питона - РИА Новости, 21.05.2024
В Москве при тушении пожара спасли питона
При тушении пожара на востоке Москвы спасли спавшего в террариуме питона, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:04
2024-05-21T12:04
2024-05-21T15:16
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. При тушении пожара на востоке Москвы спасли спавшего в террариуме питона, сообщило МЧС в Telegram-канале. Возгорание произошло накануне в районе Соколиная Гора, в торгово-офисном здании и местной управе.При тушении к сотрудникам МЧС обратилась женщина с просьбой спасти ее питомца. "Мы быстро нашли питона, который хладнокровно спал. Я его разбудил, взял в руки и вынес на свежий воздух. Коллеги следом вынесли террариум", — сказал командир отделения 12-й пожарно-спасательной части Виктор Старченко. "Нам важна каждая жизнь!" — подчеркнули в МЧС.Пожар ликвидировали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области, хорошие новости
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В Москве при тушении пожара спасли питона
При тушении крупного пожара в Москве спасли спящего в террариуме питона