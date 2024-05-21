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СМИ: в СДПГ хотят видеть Писториуса кандидатом в канцлеры - РИА Новости, 21.05.2024
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23:30 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/pistorius-1947543405.html
СМИ: в СДПГ хотят видеть Писториуса кандидатом в канцлеры
СМИ: в СДПГ хотят видеть Писториуса кандидатом в канцлеры - РИА Новости, 21.05.2024
СМИ: в СДПГ хотят видеть Писториуса кандидатом в канцлеры
Многие в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) хотели бы видеть на выборах 2025 года кандидатом в канцлеры нынешнего министра обороны Бориса Писториуса, РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:30
2024-05-21T23:30
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Многие в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) хотели бы видеть на выборах 2025 года кандидатом в канцлеры нынешнего министра обороны Бориса Писториуса, а не действующего канцлера Олафа Шольца, сообщил телеканал NTV. На прошлой неделе глава фракции СДПГ в районе Северная Саксония Хайко Виттиг заявил изданию Tagesspiegel, что многие в партии считают Писториуса политиком номер один, а пятнадцатипроцентный отрыв главы оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца в рейтинге популярности над кандидатом от СДПГ исчезнет, если на выборах ее будет возглавит действующий министр обороны, а не Шольц. "В СДПГ сейчас ходят слухи, что этим летом Борис Писториус должен быть объявлен новым кандидатом на пост канцлера на выборах 2025 года", - пишет NTV. Телеканал утверждает, что Виттиг стал первым официальным лицом партии, который осмелился озвучить то, о чем думают тысячи ее членов. Как сообщает NTV, позиции Шольца могут серьезно пошатнуться в связи с прогнозируемым провалом СДПГ на предстоящих выборах в Европейский парламент, а также выборах в Саксонии и Тюрингии. Аргументом в пользу смены кандидата в канцлеры в 2025 году может стать, как пишет телеканал, то, что Шольц - самый непопулярный канцлер ФРГ с 1949 года, а Писториус - самый популярный политик в Германии. Сам Шольц на прошлой неделе заявил в интервью изданию Stern, что хотел бы сохранить за собой пост канцлера по итогам выборов 2025 года.
https://ria.ru/20240521/sholts-1947390199.html
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в мире, германия, саксония, тюрингия, борис писториус, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Саксония, Тюрингия, Борис Писториус, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
СМИ: в СДПГ хотят видеть Писториуса кандидатом в канцлеры

NTV: многие в СДПГ хотят видеть Писториуса кандидатом в канцлеры, а не Шольца

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Многие в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) хотели бы видеть на выборах 2025 года кандидатом в канцлеры нынешнего министра обороны Бориса Писториуса, а не действующего канцлера Олафа Шольца, сообщил телеканал NTV.
На прошлой неделе глава фракции СДПГ в районе Северная Саксония Хайко Виттиг заявил изданию Tagesspiegel, что многие в партии считают Писториуса политиком номер один, а пятнадцатипроцентный отрыв главы оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца в рейтинге популярности над кандидатом от СДПГ исчезнет, если на выборах ее будет возглавит действующий министр обороны, а не Шольц.
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"В СДПГ сейчас ходят слухи, что этим летом Борис Писториус должен быть объявлен новым кандидатом на пост канцлера на выборах 2025 года", - пишет NTV.
Телеканал утверждает, что Виттиг стал первым официальным лицом партии, который осмелился озвучить то, о чем думают тысячи ее членов.
Как сообщает NTV, позиции Шольца могут серьезно пошатнуться в связи с прогнозируемым провалом СДПГ на предстоящих выборах в Европейский парламент, а также выборах в Саксонии и Тюрингии. Аргументом в пользу смены кандидата в канцлеры в 2025 году может стать, как пишет телеканал, то, что Шольц - самый непопулярный канцлер ФРГ с 1949 года, а Писториус - самый популярный политик в Германии.
Сам Шольц на прошлой неделе заявил в интервью изданию Stern, что хотел бы сохранить за собой пост канцлера по итогам выборов 2025 года.
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