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Москва следит за военной программой США в космосе, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.05.2024
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12:39 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/peskov-1947385513.html
Москва следит за военной программой США в космосе, заявили в Кремле
Москва следит за военной программой США в космосе, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.05.2024
Москва следит за военной программой США в космосе, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об информированности Москвы о военной программе США в космосе, сказал, что российские спецслужбы выполняют... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:39
2024-05-21T12:39
космос - риа наука
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об информированности Москвы о военной программе США в космосе, сказал, что российские спецслужбы выполняют свою работу. "Первое – разумеется, наши специальные службы выполняют работу, второе – мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об информированности Москвы о военной программе США в космосе. По словам Пескова, Россия выступала с комплексным решением относительно проблемы милитаризации космоса, за полный отказ от размещения оружия в космосе. Пресс-секретарь президента РФ рекомендовал посмотреть на тех, кто голосовал против. Накануне Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Документ в числе прочего призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывал к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве. Документ призывал добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, поддающихся надежной проверке и имеющих обязательную юридическую силу. Текст также подтверждал обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать данную договоренность, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового поражения. Проект также подтверждал обязательство стран не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве любым другим способом. В ходе голосования в СБ ООН за резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта. Резолюция не была принята, так как не набрала девять необходимых голосов из 15.
https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947304764.html
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космос - риа наука, россия, сша, земля, дмитрий песков, оон
Космос - РИА Наука, Россия, США, Земля, Дмитрий Песков, ООН
Москва следит за военной программой США в космосе, заявили в Кремле

Песков: спецслужбы следят за военной программой США в космосе

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об информированности Москвы о военной программе США в космосе, сказал, что российские спецслужбы выполняют свою работу.
"Первое – разумеется, наши специальные службы выполняют работу, второе – мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об информированности Москвы о военной программе США в космосе.
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По словам Пескова, Россия выступала с комплексным решением относительно проблемы милитаризации космоса, за полный отказ от размещения оружия в космосе. Пресс-секретарь президента РФ рекомендовал посмотреть на тех, кто голосовал против.
Накануне Россия предложила проект резолюции СБ ООН о подтверждении странами обязательства не использовать космос для размещения оружия. Документ в числе прочего призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе. Проект резолюции также призывал к шагам, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.
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20 мая, 22:25
Документ призывал добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, поддающихся надежной проверке и имеющих обязательную юридическую силу. Текст также подтверждал обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать данную договоренность, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового поражения. Проект также подтверждал обязательство стран не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве любым другим способом.
В ходе голосования в СБ ООН за резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта. Резолюция не была принята, так как не набрала девять необходимых голосов из 15.
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Космос - РИА НаукаРоссияСШАЗемляДмитрий ПесковООН
 
 
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