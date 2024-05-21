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Ритмичные поставки военного назначения не помогут Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2024
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12:31 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/peskov-1947383568.html
Ритмичные поставки военного назначения не помогут Украине, заявил Песков
Ритмичные поставки военного назначения не помогут Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2024
Ритмичные поставки военного назначения не помогут Украине, заявил Песков
Даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:31
2024-05-21T12:31
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это связано с тяжелой ситуацией, в которой сейчас украинские военные пребывают, несмотря на обещанную помощь. Желаемой ритмичности там нет. Главное, скорее всего, растет понимание того, что, даже если ритмичность поставки военного назначения будет восстановлена, она все равно не позволит украинским вооруженным силам как-то поменять динамику на фронтах", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о призыве Владимира Зеленского к Западу оказывать большую поддержку Украине.
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в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Ритмичные поставки военного назначения не помогут Украине, заявил Песков

Песков: восстановление ритмичных поставок Украине не изменит ситуацию на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это связано с тяжелой ситуацией, в которой сейчас украинские военные пребывают, несмотря на обещанную помощь. Желаемой ритмичности там нет. Главное, скорее всего, растет понимание того, что, даже если ритмичность поставки военного назначения будет восстановлена, она все равно не позволит украинским вооруженным силам как-то поменять динамику на фронтах", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о призыве Владимира Зеленского к Западу оказывать большую поддержку Украине.
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