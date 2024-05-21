https://ria.ru/20240521/peskov-1947383568.html

Ритмичные поставки военного назначения не помогут Украине, заявил Песков

Ритмичные поставки военного назначения не помогут Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2024

Ритмичные поставки военного назначения не помогут Украине, заявил Песков

Даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:31

2024-05-21T12:31

2024-05-21T12:31

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику на фронтах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это связано с тяжелой ситуацией, в которой сейчас украинские военные пребывают, несмотря на обещанную помощь. Желаемой ритмичности там нет. Главное, скорее всего, растет понимание того, что, даже если ритмичность поставки военного назначения будет восстановлена, она все равно не позволит украинским вооруженным силам как-то поменять динамику на фронтах", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о призыве Владимира Зеленского к Западу оказывать большую поддержку Украине.

https://ria.ru/20240521/sdelka-1947355265.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, владимир зеленский