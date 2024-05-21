https://ria.ru/20240521/peskov-1947381256.html
В Кремле назвали положение сил Киева на фронтах неблагоприятным
В Кремле назвали положение сил Киева на фронтах неблагоприятным - РИА Новости, 21.05.2024
В Кремле назвали положение сил Киева на фронтах неблагоприятным
Положение сил Киева на фронтах неблагоприятное, украинские военные находятся в тяжелой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:23
2024-05-21T12:23
2024-05-21T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Положение сил Киева на фронтах неблагоприятное, украинские военные находятся в тяжелой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах - это первое. Второе связано с тяжелой ситуацией, в которой сейчас украинские военные пребывают, несмотря на обещанную помощь", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о большом количестве заявлений представителей Киева в последнее время и призывах Владимира Зеленского о помощи к Западу.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947367813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле назвали положение сил Киева на фронтах неблагоприятным
Песков: украинские военные находятся в тяжелой ситуации