https://ria.ru/20240521/peskov-1947381256.html

В Кремле назвали положение сил Киева на фронтах неблагоприятным

В Кремле назвали положение сил Киева на фронтах неблагоприятным - РИА Новости, 21.05.2024

В Кремле назвали положение сил Киева на фронтах неблагоприятным

Положение сил Киева на фронтах неблагоприятное, украинские военные находятся в тяжелой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:23

2024-05-21T12:23

2024-05-21T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Положение сил Киева на фронтах неблагоприятное, украинские военные находятся в тяжелой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах - это первое. Второе связано с тяжелой ситуацией, в которой сейчас украинские военные пребывают, несмотря на обещанную помощь", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о большом количестве заявлений представителей Киева в последнее время и призывах Владимира Зеленского о помощи к Западу.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947367813.html

киев

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Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, дмитрий песков, владимир зеленский