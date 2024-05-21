В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild
Bild: Германия столкнулась с серьезными перебоями в мобильной и интернет-связи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМужчина звонит по телефону на фоне клиники "Шарите" в Берлине
Мужчина звонит по телефону на фоне клиники "Шарите" в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Германия во вторник утром столкнулась с серьезными перебоями в мобильной и интернет-связи, сообщает издание Bild.
Сообщается, что с проблемами столкнулись крупные операторы связи, такие как Telekom, O2 и 1&1. Сбои фиксируют и клиенты Vodafone. Кроме того, сообщается о проблемах с банковским приложением Postbank, а также со входом в стриминговую платформу MagentaTV.
"Из-за технической проблемы в настоящее время могут быть сбои при входе в MagentaTV на всех устройствах (1-го поколения). Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему", - сообщил в социальной сети Х оператор связи Telekom, владеющий сервисом. Также оператор предупредил о возможных проблемах с IP-телефонией.
Проблемы фиксируются, по большей части, в крупных городах, таких как Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне. О причинах сбоев пока не сообщается.