https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html

В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild

В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild - РИА Новости, 21.05.2024

В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild

Германия во вторник утром столкнулась с серьезными перебоями в мобильной и интернет-связи, сообщает издание Bild. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:03

2024-05-21T11:03

2024-05-21T12:25

технологии

германия

bild

vodafone

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Германия во вторник утром столкнулась с серьезными перебоями в мобильной и интернет-связи, сообщает издание Bild. Сообщается, что с проблемами столкнулись крупные операторы связи, такие как Telekom, O2 и 1&1. Сбои фиксируют и клиенты Vodafone. Кроме того, сообщается о проблемах с банковским приложением Postbank, а также со входом в стриминговую платформу MagentaTV. "Из-за технической проблемы в настоящее время могут быть сбои при входе в MagentaTV на всех устройствах (1-го поколения). Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему", - сообщил в социальной сети Х оператор связи Telekom, владеющий сервисом. Также оператор предупредил о возможных проблемах с IP-телефонией.Проблемы фиксируются, по большей части, в крупных городах, таких как Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне. О причинах сбоев пока не сообщается.

https://ria.ru/20240521/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, германия, bild, vodafone