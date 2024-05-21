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В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild - РИА Новости, 21.05.2024
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11:03 21.05.2024 (обновлено: 12:25 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html
В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild
В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild - РИА Новости, 21.05.2024
В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild
Германия во вторник утром столкнулась с серьезными перебоями в мобильной и интернет-связи, сообщает издание Bild. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:03
2024-05-21T12:25
технологии
германия
bild
vodafone
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Германия во вторник утром столкнулась с серьезными перебоями в мобильной и интернет-связи, сообщает издание Bild. Сообщается, что с проблемами столкнулись крупные операторы связи, такие как Telekom, O2 и 1&amp;1. Сбои фиксируют и клиенты Vodafone. Кроме того, сообщается о проблемах с банковским приложением Postbank, а также со входом в стриминговую платформу MagentaTV. "Из-за технической проблемы в настоящее время могут быть сбои при входе в MagentaTV на всех устройствах (1-го поколения). Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему", - сообщил в социальной сети Х оператор связи Telekom, владеющий сервисом. Также оператор предупредил о возможных проблемах с IP-телефонией.Проблемы фиксируются, по большей части, в крупных городах, таких как Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне. О причинах сбоев пока не сообщается.
https://ria.ru/20240521/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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технологии, германия, bild, vodafone
Технологии, Германия, Bild, Vodafone
В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild

Bild: Германия столкнулась с серьезными перебоями в мобильной и интернет-связи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМужчина звонит по телефону на фоне клиники "Шарите" в Берлине
Мужчина звонит по телефону на фоне клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мужчина звонит по телефону на фоне клиники "Шарите" в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Германия во вторник утром столкнулась с серьезными перебоями в мобильной и интернет-связи, сообщает издание Bild.
Сообщается, что с проблемами столкнулись крупные операторы связи, такие как Telekom, O2 и 1&1. Сбои фиксируют и клиенты Vodafone. Кроме того, сообщается о проблемах с банковским приложением Postbank, а также со входом в стриминговую платформу MagentaTV.
"Из-за технической проблемы в настоящее время могут быть сбои при входе в MagentaTV на всех устройствах (1-го поколения). Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему", - сообщил в социальной сети Х оператор связи Telekom, владеющий сервисом. Также оператор предупредил о возможных проблемах с IP-телефонией.
Проблемы фиксируются, по большей части, в крупных городах, таких как Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне. О причинах сбоев пока не сообщается.
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ТехнологииГерманияBildVodafone
 
 
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