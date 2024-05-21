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Пентагон: США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики B-52

Пентагон: США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики B-52 - РИА Новости, 21.05.2024

Пентагон: США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики B-52

США отправили в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-52 в рамках "планового развертывания", сообщил официальный представитель Пентагона Патрик РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T23:43

2024-05-21T23:43

2024-05-21T23:43

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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США отправили в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-52 в рамках "планового развертывания", сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Четыре B-52 Stratofortress ВВС США... приступили к плановому развертыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США на этой неделе", - сказал он на брифинге для СМИ. В опубликованном ранее пресс-релизе командования ВВС США в Европе и Африке говорится, что на авиабазу в Великобритании прибыли два бомбардировщика. Райдер сказал, что американские летчики будут иметь "множество возможностей" для тренировок вместе с союзниками по НАТО и региональными партнерами и отработки оперативного взаимодействия с ними.

https://ria.ru/20240521/osnovatel-1947526604.html

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сша, великобритания, европа, патрик райдер, министерство обороны сша, нато, b-52, в мире