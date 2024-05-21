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Пентагон: США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики B-52
Пентагон: США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики B-52 - РИА Новости, 21.05.2024
Пентагон: США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики B-52
США отправили в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-52 в рамках "планового развертывания", сообщил официальный представитель Пентагона Патрик РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:43
2024-05-21T23:43
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США отправили в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-52 в рамках "планового развертывания", сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Четыре B-52 Stratofortress ВВС США... приступили к плановому развертыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США на этой неделе", - сказал он на брифинге для СМИ. В опубликованном ранее пресс-релизе командования ВВС США в Европе и Африке говорится, что на авиабазу в Великобритании прибыли два бомбардировщика. Райдер сказал, что американские летчики будут иметь "множество возможностей" для тренировок вместе с союзниками по НАТО и региональными партнерами и отработки оперативного взаимодействия с ними.
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сша, великобритания, европа, патрик райдер, министерство обороны сша, нато, b-52, в мире
США, Великобритания, Европа, Патрик Райдер, Министерство обороны США, НАТО, B-52, В мире
Пентагон: США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики B-52
Пентагон: США отправили в Британию четыре стратегических бомбардировщика B-52