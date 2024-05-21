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Пашинян встретился с замглавы ЦРУ
Пашинян встретился с замглавы ЦРУ - РИА Новости, 21.05.2024
Пашинян встретился с замглавы ЦРУ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил вопросы двусторонней и международной повестки с замглавы ЦРУ Дэвидом Коэном, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:15
2024-05-21T15:15
2024-05-21T15:15
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил вопросы двусторонней и международной повестки с замглавы ЦРУ Дэвидом Коэном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Пашинян принял делегацию во главе с заместителем директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Дэвидом Коэном. Были обсуждены вопросы как двусторонней повестки Армения - США, так и международной повестки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Между тем секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что также встретился с делегацией, возглавляемой заместителем директора ЦРУ. "На встрече обсудили вопросы, касающиеся двустороннего армянско-американского сотрудничества, а также региональной безопасности", - написал Григорян на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Соцсеть, признанная в России экстремистской
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в мире, армения, сша, россия, никол пашинян, дэвид коэн, армен григорян
В мире, Армения, США, Россия, Никол Пашинян, Дэвид Коэн, Армен Григорян
Пашинян встретился с замглавы ЦРУ
Пашинян обсудил с замглавы ЦРУ вопросы двусторонней и международной повестки