https://ria.ru/20240521/parkhomchik-1947514879.html

Россия и Белоруссия произведут опытный образец самолета "Освей"

Россия и Белоруссия произведут опытный образец самолета "Освей" - РИА Новости, 21.05.2024

Россия и Белоруссия произведут опытный образец самолета "Освей"

Белоруссия в 2026 году произведет опытный образец девятнадцатиместного самолета "Освей" в рамках совместного с РФ проекта, сообщил вице-премьер Белоруссии Петр... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:18

2024-05-21T19:18

2024-05-21T19:29

белоруссия

россия

москва

роман головченко

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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Белоруссия в 2026 году произведет опытный образец девятнадцатиместного самолета "Освей" в рамках совместного с РФ проекта, сообщил вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик. Москва и Минск подписали 15 апреля межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". "Идет проект – небольшой самолет, 19-местный. Он носит название "Освей", мы работаем с нашими российскими партнерами. На стадии разработки самолета, соответственно, мы будем иметь право производить этот самолет", - сказал он в видеокомментарии, распространенном пресс-службой белорусского правительства. Пархомчик сообщил, что есть твердый заказ из России произвести на белорусской территории 90 самолетов в ближайшее время. "Эта работа плотно ведется на 558-м (авиаремонтном – ред.) заводе (в Барановичах – ред.). Задача – в 2026 году у нас первый опытный образец, разработанный совместно с российскими партнерами, был произведен. Пархомчик отметил, что Белоруссии поступает большое количество предложений из России по производству широкого спектра компонентов для авиации. "Широкая номенклатура, компетенции… Нам необходимо в ближайшее время создать определенные производственные мощности, чтобы решать эту сложную задачу", - сказал он. В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. В январе Пархомчик сообщил, что до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. В феврале председатель государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус заявил, что Белоруссия приступила к реализации совместного с Россией проекта по созданию производства по выпуску самолета.

https://ria.ru/20240520/neft-1947238883.html

https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947209180.html

https://ria.ru/20240520/produktsiya-1947237662.html

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белоруссия, россия, москва, роман головченко