На Украине допустили плановые отключения света зимой
Глава "Укрэнерго" Кудрицкий не исключил плановых отключений электроэнергии зимой
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не исключил, что плановые отключения электроэнергии на Украине будут и зимой.
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"Естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", - приводит слова Кудрицкого украинское издание "Страна".
Ранее во вторник в "Укрэнерго" заявили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины будет сохраняться месяцами, ситуация настолько сложная, что даже ночью приходится принимать аварийную помощь соседних стран.
Ранее "Укрэнерго" предупреждала о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.