https://ria.ru/20240521/otklyucheniya-1947544134.html

На Украине допустили плановые отключения света зимой

На Украине допустили плановые отключения света зимой - РИА Новости, 21.05.2024

На Украине допустили плановые отключения света зимой

Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не исключил, что плановые отключения электроэнергии на Украине будут и... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T23:36

2024-05-21T23:36

2024-05-21T23:36

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не исключил, что плановые отключения электроэнергии на Украине будут и зимой. "Естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", - приводит слова Кудрицкого украинское издание "Страна". Ранее во вторник в "Укрэнерго" заявили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины будет сохраняться месяцами, ситуация настолько сложная, что даже ночью приходится принимать аварийную помощь соседних стран. Ранее "Укрэнерго" предупреждала о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946611776.html

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943274807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, запорожье, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины