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На Украине допустили плановые отключения света зимой - РИА Новости, 21.05.2024
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На Украине допустили плановые отключения света зимой
На Украине допустили плановые отключения света зимой - РИА Новости, 21.05.2024
На Украине допустили плановые отключения света зимой
Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не исключил, что плановые отключения электроэнергии на Украине будут и... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:36
2024-05-21T23:36
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укрэнерго
дтэк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не исключил, что плановые отключения электроэнергии на Украине будут и зимой. "Естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", - приводит слова Кудрицкого украинское издание "Страна". Ранее во вторник в "Укрэнерго" заявили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины будет сохраняться месяцами, ситуация настолько сложная, что даже ночью приходится принимать аварийную помощь соседних стран. Ранее "Укрэнерго" предупреждала о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946611776.html
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в мире, жкх, украина, запорожье, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Украина, Запорожье, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине допустили плановые отключения света зимой

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий не исключил плановых отключений электроэнергии зимой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не исключил, что плановые отключения электроэнергии на Украине будут и зимой.
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"Естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", - приводит слова Кудрицкого украинское издание "Страна".
Электростанция - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Минэнерго Украины заявило о повреждении энергообъекта в Винницкой области
17 мая, 11:21
Ранее во вторник в "Укрэнерго" заявили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины будет сохраняться месяцами, ситуация настолько сложная, что даже ночью приходится принимать аварийную помощь соседних стран.
Ранее "Укрэнерго" предупреждала о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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1 мая, 10:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаЗапорожьеУкрэнергоДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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