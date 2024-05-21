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Вступившие в ВСУ и дезертировавшие бывшие осужденные могут получить сроки
Вступившие в ВСУ и дезертировавшие бывшие осужденные могут получить сроки - РИА Новости, 21.05.2024
Вступившие в ВСУ и дезертировавшие бывшие осужденные могут получить сроки
Вступившие в ряды ВСУ и дезертировавшие бывшие осужденные могут получить до 10 лет тюрьмы "в довесок" к предыдущему сроку, сообщила заместитель министра юстиции РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:01
2024-05-21T16:01
2024-05-21T16:01
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вступившие в ряды ВСУ и дезертировавшие бывшие осужденные могут получить до 10 лет тюрьмы "в довесок" к предыдущему сроку, сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая. "Это (наказание за побег – ред.) от пяти до десяти лет лишения свободы. Поэтому все, кто хочет спекулировать на этой теме, могут попасть под дополнительную ответственность и присоединить к своим предыдущим срокам еще до 10 лет лишения свободы", - приводит слова Высоцкой агентство УНИАН. Ранее парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что осужденные за тяжкие преступления - умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности - мобилизованы не будут. Как сообщал 8 мая глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, общее число заключенных на Украине, которые могли бы быть мобилизованы, составляет 15-20 тысяч человек. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240521/ofitser-1947396297.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Давид Арахамия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Вступившие в ВСУ и дезертировавшие бывшие осужденные могут получить сроки
Вступившие в ВСУ и дезертировавшие бывшие осужденные могут получить еще 10 лет