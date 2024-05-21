https://ria.ru/20240521/osuzhdennye-1947449135.html

На Украине более трех тысяч осужденных подали заявления на вступление в ВСУ

На Украине более трех тысяч осужденных подали заявления на вступление в ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024

На Украине более трех тысяч осужденных подали заявления на вступление в ВСУ

Более трех тысяч осужденных на Украине подали заявление на вступление в ряды ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:40

2024-05-21T15:40

2024-05-21T15:43

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более трех тысяч осужденных на Украине подали заявление на вступление в ряды ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. "Уже более трех тысяч осужденных подали заявление на службу в ВСУ", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая 17 мая заявляла, что более 4,5 тысячи осужденных граждан готовы отправиться на фронт по контракту. Ранее парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности мобилизованы не будут. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240511/ukrainy-1945298608.html

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в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины