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На Украине более трех тысяч осужденных подали заявления на вступление в ВСУ
На Украине более трех тысяч осужденных подали заявления на вступление в ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024
На Украине более трех тысяч осужденных подали заявления на вступление в ВСУ
Более трех тысяч осужденных на Украине подали заявление на вступление в ряды ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:40
2024-05-21T15:40
2024-05-21T15:43
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более трех тысяч осужденных на Украине подали заявление на вступление в ряды ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. "Уже более трех тысяч осужденных подали заявление на службу в ВСУ", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая 17 мая заявляла, что более 4,5 тысячи осужденных граждан готовы отправиться на фронт по контракту. Ранее парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности мобилизованы не будут. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине более трех тысяч осужденных подали заявления на вступление в ВСУ
Депутат Рады: более трех тысяч осужденных подали заявления на вступление в ВСУ