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США передают Украине устаревшее оружие, заявил основатель Blackwater - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 21.05.2024 (обновлено: 20:44 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/osnovatel-1947526604.html
США передают Украине устаревшее оружие, заявил основатель Blackwater
США передают Украине устаревшее оружие, заявил основатель Blackwater - РИА Новости, 21.05.2024
США передают Украине устаревшее оружие, заявил основатель Blackwater
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс считает, что США передают Украине устаревшее оружие, которое не меняет ситуации в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:39
2024-05-21T20:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
принс (принс роджерс нельсон)
такер карлсон
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс считает, что США передают Украине устаревшее оружие, которое не меняет ситуации в конфликте. "Если мы отправляем что-то сделанное десять лет назад, сейчас это стоит в четыре, в пять раз больше. Это огромная афера, оплаченная Пентагоном, который не умеет покупать экономически эффективно. Это не меняет исход боев", - заявил Принс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Как отметил Принс, выделяемые на помощь Украине деньги идут пяти крупным оборонным подрядчикам США. По его словам, конфликт на Украине давно следовало разрешить путем переговоров. "Администрация Джо Байдена верит, что американское оружие спасет ситуацию, это не так. Это ужасно. И российские командующие - не идиоты, они знают историю", - сказал Принс. Он убежден, что для России реально добиться в конфликте "абсолютного унижения Запада", одновременно с тем, чтобы обеспечить ситуацию, при которой "украинской проблемы больше не возникнет". ВСУ же не удастся когда-либо оттеснить российские силы, добавил Принс. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html
https://ria.ru/20240302/prins-1930621747.html
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украина, россия, сша, принс (принс роджерс нельсон) , такер карлсон, джо байден, нато, blackwater, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Принс (Принс Роджерс Нельсон) , Такер Карлсон, Джо Байден, НАТО, Blackwater, Министерство обороны США
США передают Украине устаревшее оружие, заявил основатель Blackwater

Основатель Blackwater Эрик Принс: США передают Украине устаревшее оружие

© AP Photo / Alex BrandonОснователь американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс считает, что США передают Украине устаревшее оружие, которое не меняет ситуации в конфликте.
«
"Если мы отправляем что-то сделанное десять лет назад, сейчас это стоит в четыре, в пять раз больше. Это огромная афера, оплаченная Пентагоном, который не умеет покупать экономически эффективно. Это не меняет исход боев", - заявил Принс в интервью журналисту Такеру Карлсону.
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Как отметил Принс, выделяемые на помощь Украине деньги идут пяти крупным оборонным подрядчикам США.
По его словам, конфликт на Украине давно следовало разрешить путем переговоров. "Администрация Джо Байдена верит, что американское оружие спасет ситуацию, это не так. Это ужасно. И российские командующие - не идиоты, они знают историю", - сказал Принс.
Он убежден, что для России реально добиться в конфликте "абсолютного унижения Запада", одновременно с тем, чтобы обеспечить ситуацию, при которой "украинской проблемы больше не возникнет". ВСУ же не удастся когда-либо оттеснить российские силы, добавил Принс.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАПринс (Принс Роджерс Нельсон)Такер КарлсонДжо БайденНАТОBlackwaterМинистерство обороны США
 
 
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