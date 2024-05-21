https://ria.ru/20240521/osnovatel-1947526604.html

США передают Украине устаревшее оружие, заявил основатель Blackwater

США передают Украине устаревшее оружие, заявил основатель Blackwater - РИА Новости, 21.05.2024

США передают Украине устаревшее оружие, заявил основатель Blackwater

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс считает, что США передают Украине устаревшее оружие, которое не меняет ситуации в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T20:39

2024-05-21T20:39

2024-05-21T20:44

специальная военная операция на украине

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принс (принс роджерс нельсон)

такер карлсон

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс считает, что США передают Украине устаревшее оружие, которое не меняет ситуации в конфликте. "Если мы отправляем что-то сделанное десять лет назад, сейчас это стоит в четыре, в пять раз больше. Это огромная афера, оплаченная Пентагоном, который не умеет покупать экономически эффективно. Это не меняет исход боев", - заявил Принс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Как отметил Принс, выделяемые на помощь Украине деньги идут пяти крупным оборонным подрядчикам США. По его словам, конфликт на Украине давно следовало разрешить путем переговоров. "Администрация Джо Байдена верит, что американское оружие спасет ситуацию, это не так. Это ужасно. И российские командующие - не идиоты, они знают историю", - сказал Принс. Он убежден, что для России реально добиться в конфликте "абсолютного унижения Запада", одновременно с тем, чтобы обеспечить ситуацию, при которой "украинской проблемы больше не возникнет". ВСУ же не удастся когда-либо оттеснить российские силы, добавил Принс. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html

https://ria.ru/20240302/prins-1930621747.html

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украина, россия, сша, принс (принс роджерс нельсон) , такер карлсон, джо байден, нато, blackwater, министерство обороны сша