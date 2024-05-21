https://ria.ru/20240521/opustynivanie-1947428322.html
Путин назвал опустынивание серьезной проблемой для Калмыкии
Путин назвал опустынивание серьезной проблемой для Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024
Путин назвал опустынивание серьезной проблемой для Калмыкии
Президент России Владимир Путин назвал серьезной экологической проблемой процесс опустынивания земель в Калмыкии, добавив, что республика не сможет справиться с РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:51
2024-05-21T14:51
2024-05-21T15:08
республика калмыкия
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал серьезной экологической проблемой процесс опустынивания земель в Калмыкии, добавив, что республика не сможет справиться с этой проблемой самостоятельно."Экологические проблемы есть серьёзные. Ясно, что одна республика не справится с этим, я имею в виду опустынивание", - отметил Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.Глава региона, в свою очередь, отметил, что власти республики "совместно с федеральным институтом сейчас разработали программу" и попросил Путина "поддержать решение, чтобы все экспериментальные работы, по крайней мере, базовые работы, всё-таки начались именно в Калмыкии"."Я без преувеличения говорю: мы являемся эпицентром. И те практики, которые мы наработаем, тот опыт, который мы получим, естественно, будем распространять во все другие регионы, где есть эта проблема", - отметил Хасиков, говоря о проблеме опустынивания в регионе.
https://ria.ru/20240314/rossiya-1932836183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика калмыкия, россия, владимир путин, политика
Республика Калмыкия, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал опустынивание серьезной проблемой для Калмыкии
Путин: Калмыкия в одиночку не справится с проблемой опустынивания
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал серьезной экологической проблемой процесс опустынивания земель в Калмыкии, добавив, что республика не сможет справиться с этой проблемой самостоятельно.
"Экологические проблемы есть серьёзные. Ясно, что одна республика не справится с этим, я имею в виду опустынивание", - отметил Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.
Глава региона, в свою очередь, отметил, что власти республики "совместно с федеральным институтом сейчас разработали программу" и попросил Путина "поддержать решение, чтобы все экспериментальные работы, по крайней мере, базовые работы, всё-таки начались именно в Калмыкии".
"Я без преувеличения говорю: мы являемся эпицентром. И те практики, которые мы наработаем, тот опыт, который мы получим, естественно, будем распространять во все другие регионы, где есть эта проблема", - отметил Хасиков, говоря о проблеме опустынивания в регионе.