https://ria.ru/20240521/opustynivanie-1947428322.html

Путин назвал опустынивание серьезной проблемой для Калмыкии

Путин назвал опустынивание серьезной проблемой для Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024

Путин назвал опустынивание серьезной проблемой для Калмыкии

Президент России Владимир Путин назвал серьезной экологической проблемой процесс опустынивания земель в Калмыкии, добавив, что республика не сможет справиться с РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:51

2024-05-21T14:51

2024-05-21T15:08

республика калмыкия

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал серьезной экологической проблемой процесс опустынивания земель в Калмыкии, добавив, что республика не сможет справиться с этой проблемой самостоятельно."Экологические проблемы есть серьёзные. Ясно, что одна республика не справится с этим, я имею в виду опустынивание", - отметил Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.Глава региона, в свою очередь, отметил, что власти республики "совместно с федеральным институтом сейчас разработали программу" и попросил Путина "поддержать решение, чтобы все экспериментальные работы, по крайней мере, базовые работы, всё-таки начались именно в Калмыкии"."Я без преувеличения говорю: мы являемся эпицентром. И те практики, которые мы наработаем, тот опыт, который мы получим, естественно, будем распространять во все другие регионы, где есть эта проблема", - отметил Хасиков, говоря о проблеме опустынивания в регионе.

https://ria.ru/20240314/rossiya-1932836183.html

республика калмыкия

россия

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Кирилл Волков

республика калмыкия, россия, владимир путин, политика