Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области задержали заместителя гендиректора завода ОПК - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/opk-1947490182.html
В Брянской области задержали заместителя гендиректора завода ОПК
В Брянской области задержали заместителя гендиректора завода ОПК - РИА Новости, 21.05.2024
В Брянской области задержали заместителя гендиректора завода ОПК
Заместитель генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО "Навлинский завод "Промсвязь", причастный к коммерческому подкупу в размере... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:44
2024-05-21T17:44
происшествия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947489464_0:137:2560:1577_1920x0_80_0_0_704c62a162f466d525f7fad8c69b3b0d.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместитель генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО "Навлинский завод "Промсвязь", причастный к коммерческому подкупу в размере около 500 тысяч рублей, задержан в Брянской области, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону и в СУСК по региону. "УФСБ России по Брянской области совместно с УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению предприятия оборонно-промышленного комплекса - АО "Навлинский завод "Промсвязь", причастного к коммерческому подкупу", - говорится в релизе УФСБ. В ведомстве уточнили, что фигурант с 2019 года получил в размере более 490 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций различных регионов РФ за создание им преимуществ при заключении и исполнении договоров поставки сырья и материалов, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, в том числе металлопроката, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей. В СУСК по региону отметили, что на допросе 50-летний обвиняемый признал свою вину во всех инкриминируемых ему преступлениях и дал подробные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. "СУСК России по Брянской области в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 7 ст. 204, ч. 6 ст. 204 УК России (коммерческий подкуп в значительном и крупном размерах - ред.). Ведется следствие", - добавили в УФСБ. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурантом дела является заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению АО "Навлинский завод "Промсвязь" Дмитрий Смольников. Согласно информации на сайте АО "Навлинский завод "Промсвязь", предприятие работает с 1970 года и производит оборудование для строительства линий связи, ЛЭП, газопроводов, водопроводов малого и среднего диаметра, прочих подземных коммуникаций, а также почтовое оборудование.
https://ria.ru/20240311/prezident-1932330582.html
https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html
https://ria.ru/20240407/arest-1938413848.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947489464_403:0:2560:1618_1920x0_80_0_0_a57de75231ea70407b0a39622895efa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
В Брянской области задержали заместителя гендиректора завода ОПК

В Брянской области задержали подозреваемого в коммерческом подкупе

© Фото : СУ СК России по Брянской областиЗаместитель генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО "Навлинский завод "Промсвязь", задержанный по обвинения в причастности к коммерческому подкупу в Брянской области
Заместитель генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО Навлинский завод Промсвязь, задержанный по обвинения в причастности к коммерческому подкупу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : СУ СК России по Брянской области
Заместитель генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО "Навлинский завод "Промсвязь", задержанный по обвинения в причастности к коммерческому подкупу в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместитель генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО "Навлинский завод "Промсвязь", причастный к коммерческому подкупу в размере около 500 тысяч рублей, задержан в Брянской области, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону и в СУСК по региону.
"УФСБ России по Брянской области совместно с УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению предприятия оборонно-промышленного комплекса - АО "Навлинский завод "Промсвязь", причастного к коммерческому подкупу", - говорится в релизе УФСБ.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Вице-президента банка "Россия" арестовали по делу о коррупции
11 марта, 16:36
В ведомстве уточнили, что фигурант с 2019 года получил в размере более 490 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций различных регионов РФ за создание им преимуществ при заключении и исполнении договоров поставки сырья и материалов, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, в том числе металлопроката, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей.
В СУСК по региону отметили, что на допросе 50-летний обвиняемый признал свою вину во всех инкриминируемых ему преступлениях и дал подробные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Суд арестовал автомобили и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова
Вчера, 09:36
"СУСК России по Брянской области в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 7 ст. 204, ч. 6 ст. 204 УК России (коммерческий подкуп в значительном и крупном размерах - ред.). Ведется следствие", - добавили в УФСБ.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурантом дела является заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению АО "Навлинский завод "Промсвязь" Дмитрий Смольников.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Суд арестовал двух сотрудников ГК "Пикет" по делу о мошенничестве
7 апреля, 16:34
Согласно информации на сайте АО "Навлинский завод "Промсвязь", предприятие работает с 1970 года и производит оборудование для строительства линий связи, ЛЭП, газопроводов, водопроводов малого и среднего диаметра, прочих подземных коммуникаций, а также почтовое оборудование.
 
ПроисшествияБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала