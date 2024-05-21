https://ria.ru/20240521/opk-1947490182.html

В Брянской области задержали заместителя гендиректора завода ОПК

В Брянской области задержали заместителя гендиректора завода ОПК - РИА Новости, 21.05.2024

В Брянской области задержали заместителя гендиректора завода ОПК

Заместитель генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО "Навлинский завод "Промсвязь", причастный к коммерческому подкупу в размере... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:44

2024-05-21T17:44

2024-05-21T17:44

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместитель генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО "Навлинский завод "Промсвязь", причастный к коммерческому подкупу в размере около 500 тысяч рублей, задержан в Брянской области, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону и в СУСК по региону. "УФСБ России по Брянской области совместно с УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению предприятия оборонно-промышленного комплекса - АО "Навлинский завод "Промсвязь", причастного к коммерческому подкупу", - говорится в релизе УФСБ. В ведомстве уточнили, что фигурант с 2019 года получил в размере более 490 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций различных регионов РФ за создание им преимуществ при заключении и исполнении договоров поставки сырья и материалов, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, в том числе металлопроката, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей. В СУСК по региону отметили, что на допросе 50-летний обвиняемый признал свою вину во всех инкриминируемых ему преступлениях и дал подробные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. "СУСК России по Брянской области в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 7 ст. 204, ч. 6 ст. 204 УК России (коммерческий подкуп в значительном и крупном размерах - ред.). Ведется следствие", - добавили в УФСБ. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурантом дела является заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению АО "Навлинский завод "Промсвязь" Дмитрий Смольников. Согласно информации на сайте АО "Навлинский завод "Промсвязь", предприятие работает с 1970 года и производит оборудование для строительства линий связи, ЛЭП, газопроводов, водопроводов малого и среднего диаметра, прочих подземных коммуникаций, а также почтовое оборудование.

https://ria.ru/20240311/prezident-1932330582.html

https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html

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брянская область

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происшествия, брянская область