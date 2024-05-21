https://ria.ru/20240521/opasnost-1947542325.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.05.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:10
2024-05-21T23:10
2024-05-21T23:12
курская область
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
беспилотники
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. ""Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947085402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , беспилотники
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине, Беспилотники
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников