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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 21.05.2024 (обновлено: 23:12 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/opasnost-1947542325.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.05.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:10
2024-05-21T23:12
курская область
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
беспилотники
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. ""Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947085402.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик) , беспилотники
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине, Беспилотники
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
""Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Курской области ночью сбили два беспилотника
20 мая, 05:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Беспилотники
 
 
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