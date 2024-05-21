https://ria.ru/20240521/opasnost-1947542325.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.05.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T23:10

2024-05-21T23:10

2024-05-21T23:12

курская область

алексей смирнов (политик)

специальная военная операция на украине

беспилотники

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. ""Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.

https://ria.ru/20240520/bespilotniki-1947085402.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , беспилотники