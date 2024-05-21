https://ria.ru/20240521/oon-1947340176.html
МИД оценил результаты голосования СБ ООН по российско-китайской резолюции
МИД оценил результаты голосования СБ ООН по российско-китайской резолюции - РИА Новости, 21.05.2024
МИД оценил результаты голосования СБ ООН по российско-китайской резолюции
Москва разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по российско-китайской резолюции относительно неразмещения оружия в космосе, заявила официальный... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:58
2024-05-21T09:58
2024-05-21T11:55
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по российско-китайской резолюции относительно неразмещения оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Результаты голосования по внесённому Россией при соавторстве Китая на рассмотрение СБ ООН проекту резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и космической безопасности вызывают разочарование", - говорится в заявлении на сайте ведомства.По ее словам, США и их союзники, несмотря на все предпринятые Москвой и Пекином шаги по учёту их предложений, в том числе наработок соответствующего американо-японского проекта резолюции, выступили против российско-китайской инициативы.Она отметила, что таким образом США и их союзники "в очередной раз продемонстрировали истинные приоритеты в космической области, нацеленные не на сохранение космоса свободным от оружия любого вида, а на размещение оружия в космическом пространстве и его превращение в арену военной конфронтации"."Однако очередная возможность обеспечить предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве по вине США и их союзников, к сожалению, упущена", - добавила Захарова.По ее словам, РФ продолжит стремиться сохранить космос свободным от оружия любого вида и предотвращать его превращения в ещё одну сферу напряжённости и вооружённого противостояния.
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оон, москва, россия, сша, мария захарова
ООН, Москва, Россия, США, Мария Захарова
МИД оценил результаты голосования СБ ООН по российско-китайской резолюции
Захарова: Россия разочарована решением СБ ООН по неразмещению оружия в космосе
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по российско-китайской резолюции относительно неразмещения оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Результаты голосования по внесённому Россией при соавторстве Китая
на рассмотрение СБ ООН проекту резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и космической безопасности вызывают разочарование", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
По ее словам, США
и их союзники, несмотря на все предпринятые Москвой и Пекином
шаги по учёту их предложений, в том числе наработок соответствующего американо-японского проекта резолюции, выступили против российско-китайской инициативы.
Она отметила, что таким образом США и их союзники "в очередной раз продемонстрировали истинные приоритеты в космической области, нацеленные не на сохранение космоса свободным от оружия любого вида, а на размещение оружия в космическом пространстве и его превращение в арену военной конфронтации".
"Однако очередная возможность обеспечить предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве по вине США и их союзников, к сожалению, упущена", - добавила Захарова.
По ее словам, РФ продолжит стремиться сохранить космос свободным от оружия любого вида и предотвращать его превращения в ещё одну сферу напряжённости и вооружённого противостояния.