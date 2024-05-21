https://ria.ru/20240521/oon-1947340176.html

МИД оценил результаты голосования СБ ООН по российско-китайской резолюции

МИД оценил результаты голосования СБ ООН по российско-китайской резолюции - РИА Новости, 21.05.2024

МИД оценил результаты голосования СБ ООН по российско-китайской резолюции

Москва разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по российско-китайской резолюции относительно неразмещения оружия в космосе, заявила официальный... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:58

2024-05-21T09:58

2024-05-21T11:55

оон

москва

россия

сша

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149223/59/1492235906_0:0:4977:2800_1920x0_80_0_0_e15ace365e458233832ceaafc0f23b20.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по российско-китайской резолюции относительно неразмещения оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Результаты голосования по внесённому Россией при соавторстве Китая на рассмотрение СБ ООН проекту резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и космической безопасности вызывают разочарование", - говорится в заявлении на сайте ведомства.По ее словам, США и их союзники, несмотря на все предпринятые Москвой и Пекином шаги по учёту их предложений, в том числе наработок соответствующего американо-японского проекта резолюции, выступили против российско-китайской инициативы.Она отметила, что таким образом США и их союзники "в очередной раз продемонстрировали истинные приоритеты в космической области, нацеленные не на сохранение космоса свободным от оружия любого вида, а на размещение оружия в космическом пространстве и его превращение в арену военной конфронтации"."Однако очередная возможность обеспечить предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве по вине США и их союзников, к сожалению, упущена", - добавила Захарова.По ее словам, РФ продолжит стремиться сохранить космос свободным от оружия любого вида и предотвращать его превращения в ещё одну сферу напряжённости и вооружённого противостояния.

https://ria.ru/20240424/rezolyutsiya-1942159829.html

https://ria.ru/20240520/rezolyutsiya-1947300067.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, москва, россия, сша, мария захарова