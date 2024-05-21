https://ria.ru/20240521/ofitser-1947396297.html

Офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за ситуации в Харьковской области

Офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2024

Офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за ситуации в Харьковской области

Владимир Зеленский "сидит в теплой ванне" и не следит за ситуацией на фронте, заявил офицер спецназа Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в интервью The... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:14

2024-05-21T13:14

2024-05-21T13:14

в мире

харьковская область

россия

волчанск

владимир зеленский

виталий ганчев

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский "сидит в теплой ванне" и не следит за ситуацией на фронте, заявил офицер спецназа Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в интервью The Economist."Зеленского держат в теплой ванне", — пожаловался военный.Украинский военный потребовал, чтобы Зеленский больше внимания уделял происходящему на передовой. Кроме того, он сообщил журналистам издания, что во время начала наступления в Харьковской области российские силы просто прошли через линии обороны ВСУ, и никакие минные поля их не остановили.Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Как сообщало Минобороны России, военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947367813.html

https://ria.ru/20240521/nyt-1947343077.html

харьковская область

россия

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины, политика