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Офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2024
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13:14 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/ofitser-1947396297.html
Офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за ситуации в Харьковской области
Офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2024
Офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за ситуации в Харьковской области
Владимир Зеленский "сидит в теплой ванне" и не следит за ситуацией на фронте, заявил офицер спецназа Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в интервью The... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:14
2024-05-21T13:14
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вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский "сидит в теплой ванне" и не следит за ситуацией на фронте, заявил офицер спецназа Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в интервью The Economist."Зеленского держат в теплой ванне", — пожаловался военный.Украинский военный потребовал, чтобы Зеленский больше внимания уделял происходящему на передовой. Кроме того, он сообщил журналистам издания, что во время начала наступления в Харьковской области российские силы просто прошли через линии обороны ВСУ, и никакие минные поля их не остановили.Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Как сообщало Минобороны России, военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947367813.html
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины, политика
В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Владимир Зеленский, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Политика
Офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за ситуации в Харьковской области

Офицер ВСУ Ярославский пожаловался, что Зеленский не следит за состоянием фронта

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский "сидит в теплой ванне" и не следит за ситуацией на фронте, заявил офицер спецназа Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в интервью The Economist.
«
"Зеленского держат в теплой ванне", — пожаловался военный.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Масштабная эскалация". На Западе испугались плана Зеленского против России
Вчера, 11:38
Украинский военный потребовал, чтобы Зеленский больше внимания уделял происходящему на передовой. Кроме того, он сообщил журналистам издания, что во время начала наступления в Харьковской области российские силы просто прошли через линии обороны ВСУ, и никакие минные поля их не остановили.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Как сообщало Минобороны России, военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов
Вчера, 10:08
 
В миреХарьковская областьРоссияВолчанскВладимир ЗеленскийВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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