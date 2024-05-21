https://ria.ru/20240521/obvineniya-1947527242.html
Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения
Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения - РИА Новости, 21.05.2024
Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения
Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявлены обвинения, им грозят сроки вплоть до пожизненного, сообщили РИА... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:43
2024-05-21T20:43
2024-05-21T20:43
происшествия
херсонская область
россия
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявлены обвинения, им грозят сроки вплоть до пожизненного, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Дело расследует Главное военное следственное управление СК РФ. Подозреваемым предъявлены обвинения по 105-й статье УК ("Убийство"), 2 часть, пунктам "а", "ж", "и", "к", а также 167-й статье ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), часть 2. Двое подозреваемых были задержаны в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка. Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один, сообщал ранее собеседник агентства в силовых структурах.
https://ria.ru/20240521/narusheniya-1947506299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , россия, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Херсонская область , Россия, Главное военное следственное управление, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения
Фигурантам дела об убийстве семи человек под Херсоном грозят пожизненные сроки