Рейтинг@Mail.ru
Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/obvineniya-1947527242.html
Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения
Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения - РИА Новости, 21.05.2024
Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения
Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявлены обвинения, им грозят сроки вплоть до пожизненного, сообщили РИА... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:43
2024-05-21T20:43
происшествия
херсонская область
россия
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявлены обвинения, им грозят сроки вплоть до пожизненного, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Дело расследует Главное военное следственное управление СК РФ. Подозреваемым предъявлены обвинения по 105-й статье УК ("Убийство"), 2 часть, пунктам "а", "ж", "и", "к", а также 167-й статье ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), часть 2. Двое подозреваемых были задержаны в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка. Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один, сообщал ранее собеседник агентства в силовых структурах.
https://ria.ru/20240521/narusheniya-1947506299.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_545:0:3042:1873_1920x0_80_0_0_0b951f31be29f1d484283c2efcfa4b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , россия, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Херсонская область , Россия, Главное военное следственное управление, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения

Фигурантам дела об убийстве семи человек под Херсоном грозят пожизненные сроки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявлены обвинения, им грозят сроки вплоть до пожизненного, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Дело расследует Главное военное следственное управление СК РФ. Подозреваемым предъявлены обвинения по 105-й статье УК ("Убийство"), 2 часть, пунктам "а", "ж", "и", "к", а также 167-й статье ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), часть 2.
Двое подозреваемых были задержаны в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка. Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один, сообщал ранее собеседник агентства в силовых структурах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
МИД передал в зарубежные представительства обзор преступлений Украины
Вчера, 18:43
 
ПроисшествияХерсонская областьРоссияГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала