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В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными
В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными - РИА Новости, 21.05.2024
В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными
Россия продолжает спецоперацию, видит бесчеловечные обстрелы спальных районов в приграничных районах России и принимает меры, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:17
2024-05-21T12:17
2024-05-21T12:34
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
в мире
украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию, видит бесчеловечные обстрелы спальных районов в приграничных районах России и принимает меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем специальную военную операцию. Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, дмитрий песков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Украина
В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными
Песков: ВСУ ведут бесчеловечные обстрелы в приграничных районах России