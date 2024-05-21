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В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 21.05.2024 (обновлено: 12:34 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными
В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными - РИА Новости, 21.05.2024
В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными
Россия продолжает спецоперацию, видит бесчеловечные обстрелы спальных районов в приграничных районах России и принимает меры, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:17
2024-05-21T12:34
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
в мире
украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию, видит бесчеловечные обстрелы спальных районов в приграничных районах России и принимает меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем специальную военную операцию. Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Украина
В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными

Песков: ВСУ ведут бесчеловечные обстрелы в приграничных районах России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенный жилой квартал в результате нанесения ракетного удара со стороны ВСУ в поселке Юбилейный в Луганске
Разрушенный жилой квартал в результате нанесения ракетного удара со стороны ВСУ в поселке Юбилейный в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенный жилой квартал в результате нанесения ракетного удара со стороны ВСУ в поселке Юбилейный в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию, видит бесчеловечные обстрелы спальных районов в приграничных районах России и принимает меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем специальную военную операцию. Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры", - сказал Песков журналистам.
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