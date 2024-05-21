https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html

В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными

В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными - РИА Новости, 21.05.2024

В Кремле назвали обстрелы приграничных районов России бесчеловечными

Россия продолжает спецоперацию, видит бесчеловечные обстрелы спальных районов в приграничных районах России и принимает меры, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:17

2024-05-21T12:17

2024-05-21T12:34

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947268633_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_80b0ebd8f5f0ce82891161e0ccf002fb.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию, видит бесчеловечные обстрелы спальных районов в приграничных районах России и принимает меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем специальную военную операцию. Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, в мире, украина