https://ria.ru/20240521/obstrel-1947328574.html
В Минобороны рассказали, откуда ВСУ обстреливали Белгородскую область
В Минобороны рассказали, откуда ВСУ обстреливали Белгородскую область - РИА Новости, 21.05.2024
В Минобороны рассказали, откуда ВСУ обстреливали Белгородскую область
Украинские военные оборудовали огневые точки практически в каждом доме освобожденной недавно Плетеневки в Харьковской области и обстреливали оттуда города... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:19
2024-05-21T08:19
2024-05-21T10:06
специальная военная операция на украине
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белгородская область
харьковская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые точки практически в каждом доме освобожденной недавно Плетеневки в Харьковской области и обстреливали оттуда города Белгородской области, сообщили в российском Минобороны. "С началом специальной военной операции с окраин данного населенного пункта боевики националистических украинских подразделений не раз обстреливали населенные пункты Белогородской области — Белгород, Шебекино и другие", — говорится в релизе. Об освобождении Плетеневки Минобороны сообщило 11 мая. Отмечается, что сейчас украинская армия пытается уничтожить деревню и продолжает периодически обстреливать дома из ствольной артиллерии и минометов.Как рассказал российский военнослужащий с позывным Сокол, участвовавший в освобождении населенного пункта, противника "подвинули хорошо", теперь люди могут спать спокойно.В российском военном ведомстве подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск "Север" продолжают продвигаться вглубь территории занятой противником. Также военные помогают оставшемуся в своих домах местному населению эвакуироваться в Белгородскую область. Для них подготовили пункты временного размещения. После завершения боев местные жители смогут вернуться домой, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html
https://ria.ru/20240517/spasateli-1946771117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, харьковская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Харьковская область, Происшествия
В Минобороны рассказали, откуда ВСУ обстреливали Белгородскую область
Минобороны: ВСУ обстреливали Белгородскую область из харьковской Плетеневки
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые точки практически в каждом доме освобожденной недавно Плетеневки в Харьковской области и обстреливали оттуда города Белгородской области, сообщили в российском Минобороны.
"С началом специальной военной операции с окраин данного населенного пункта боевики националистических украинских подразделений не раз обстреливали населенные пункты Белогородской области
— Белгород
, Шебекино
и другие", — говорится в релизе.
Об освобождении Плетеневки Минобороны сообщило 11 мая.
Отмечается, что сейчас украинская армия пытается уничтожить деревню и продолжает периодически обстреливать дома из ствольной артиллерии и минометов.
Как рассказал российский военнослужащий с позывным Сокол, участвовавший в освобождении населенного пункта, противника "подвинули хорошо", теперь люди могут спать спокойно.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск "Север" продолжают продвигаться вглубь территории занятой противником. Также военные помогают оставшемуся в своих домах местному населению эвакуироваться в Белгородскую область. Для них подготовили пункты временного размещения. После завершения боев местные жители смогут вернуться домой, отметили в Минобороны.