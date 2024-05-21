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В Мюнхене неизвестные написали на могиле Бандеры "Нам нужны выборы" - РИА Новости, 21.05.2024
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21:31 21.05.2024 (обновлено: 23:58 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/obschestvennoe-1947532509.html
В Мюнхене неизвестные написали на могиле Бандеры "Нам нужны выборы"
В Мюнхене неизвестные написали на могиле Бандеры "Нам нужны выборы" - РИА Новости, 21.05.2024
В Мюнхене неизвестные написали на могиле Бандеры "Нам нужны выборы"
Неизвестные разрисовали памятник на могиле лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры в Мюнхене надписями "Нам нужны выборы" на... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:31
2024-05-21T23:58
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Неизвестные разрисовали памятник на могиле лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры в Мюнхене надписями "Нам нужны выборы" на украинском языке, сообщил украинский телеканал "Общественное". &quot;В Мюнхене неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры. Там сделали несколько надписей &quot;Нам нужны выборы&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава государства заявлял, что это мероприятие сейчас "несвоевременно". Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Президент напомнил, что в Конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести ее Конституционный суд. Степан Бандера — лидер "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947522442.html
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в мире, россия, украина, мюнхен, степан бандера, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Мюнхен, Степан Бандера, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Мюнхене неизвестные написали на могиле Бандеры "Нам нужны выборы"

"Общественное": в ФРГ неизвестные написали на могиле Бандеры "Нам нужны выборы"

© AFP 2024 / SVEN HOPPEПамятник на могиле Степана Бандеры в Мюнхене
Памятник на могиле Степана Бандеры в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AFP 2024 / SVEN HOPPE
Памятник на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Неизвестные разрисовали памятник на могиле лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры в Мюнхене надписями "Нам нужны выборы" на украинском языке, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«

"В Мюнхене неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры. Там сделали несколько надписей "Нам нужны выборы", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов
Вчера, 20:05
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава государства заявлял, что это мероприятие сейчас "несвоевременно".
Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Президент напомнил, что в Конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести ее Конституционный суд.
Степан Бандера — лидер "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве
Вчера, 12:56
 
В миреРоссияУкраинаМюнхенСтепан БандераВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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