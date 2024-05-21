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Брянская область направила школе ЛНР оборудование для ЕГЭ на 10 млн рублей - РИА Новости, 21.05.2024
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17:14 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/oborudovanie-1947482991.html
Брянская область направила школе ЛНР оборудование для ЕГЭ на 10 млн рублей
Брянская область направила школе ЛНР оборудование для ЕГЭ на 10 млн рублей - РИА Новости, 21.05.2024
Брянская область направила школе ЛНР оборудование для ЕГЭ на 10 млн рублей
Брянская область направила в школу №23 подшефной Брянки Луганской Народной Республики оборудование для проведения ЕГЭ на сумму более 10 миллионов рублей, в том... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:14
2024-05-21T17:14
надежные люди
брянская область
брянка
луганская народная республика
александр богомаз
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Брянская область направила в школу №23 подшефной Брянки Луганской Народной Республики оборудование для проведения ЕГЭ на сумму более 10 миллионов рублей, в том числе сканеры, принтеры, видеокамеры, компьютеры и металлодетекторы, сообщил губернатор области Александр Богомаз. "Брянская область передала школе №23 подшефного города Брянки Луганской Народной Республики 574 единицы оборудования для организации и проведения единого государственного экзамена на сумму 10,1 миллионов рублей. Это 28 сканеров, 28 принтеров, 47 видеокамер, 62 источника бесперебойного питания, сервер, 54 системных блока, 55 мониторов, 8 пар наушников с микрофоном, 3 ручных металлодетектора, 8 коммутаторов", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Как он уточнил, в образовательное учреждение были также направлены компьютерные мыши, клавиатуры и другие технические средства. Все оборудование будет использовано для оснащения пункта проведения ЕГЭ. Губернатор подчеркнул, что новая техника позволит обеспечить безопасность и прозрачность процедуры проведения итоговой аттестации. Богомаз добавил, что в восстановление социальной инфраструктуры и жилого сектора, пострадавшего в результате украинских обстрелов в Брянке, Брянская область вложила в общей сложности более 1,1 миллиарда рублей. О том, что регион берет шефство над городом Брянка в ЛНР, Богомаз объявил в мае прошлого года, а в августе было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянском и Брянкой.
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брянская область, брянка, луганская народная республика, александр богомаз, единый государственный экзамен (егэ)
Надежные люди, Брянская область, Брянка, Луганская Народная Республика, Александр Богомаз, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Брянская область направила школе ЛНР оборудование для ЕГЭ на 10 млн рублей

© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаРазгрузка оборудования из Брянской области для проведения ЕГЭ в школе города Брянка ЛНР
Разгрузка оборудования из Брянской области для проведения ЕГЭ в школе города Брянка ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Брянская область направила в школу №23 подшефной Брянки Луганской Народной Республики оборудование для проведения ЕГЭ на сумму более 10 миллионов рублей, в том числе сканеры, принтеры, видеокамеры, компьютеры и металлодетекторы, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
"Брянская область передала школе №23 подшефного города Брянки Луганской Народной Республики 574 единицы оборудования для организации и проведения единого государственного экзамена на сумму 10,1 миллионов рублей. Это 28 сканеров, 28 принтеров, 47 видеокамер, 62 источника бесперебойного питания, сервер, 54 системных блока, 55 мониторов, 8 пар наушников с микрофоном, 3 ручных металлодетектора, 8 коммутаторов", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаОборудование из Брянской области для проведения ЕГЭ в школе города Брянка ЛНР
Оборудование из Брянской области для проведения ЕГЭ в школе города Брянка ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Оборудование из Брянской области для проведения ЕГЭ в школе города Брянка ЛНР
Как он уточнил, в образовательное учреждение были также направлены компьютерные мыши, клавиатуры и другие технические средства. Все оборудование будет использовано для оснащения пункта проведения ЕГЭ. Губернатор подчеркнул, что новая техника позволит обеспечить безопасность и прозрачность процедуры проведения итоговой аттестации.
Богомаз добавил, что в восстановление социальной инфраструктуры и жилого сектора, пострадавшего в результате украинских обстрелов в Брянке, Брянская область вложила в общей сложности более 1,1 миллиарда рублей.
О том, что регион берет шефство над городом Брянка в ЛНР, Богомаз объявил в мае прошлого года, а в августе было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянском и Брянкой.
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Надежные людиБрянская областьБрянкаЛуганская Народная РеспубликаАлександр БогомазЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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