https://ria.ru/20240521/oborudovanie-1947482991.html

Брянская область направила школе ЛНР оборудование для ЕГЭ на 10 млн рублей

Брянская область направила школе ЛНР оборудование для ЕГЭ на 10 млн рублей - РИА Новости, 21.05.2024

Брянская область направила школе ЛНР оборудование для ЕГЭ на 10 млн рублей

Брянская область направила в школу №23 подшефной Брянки Луганской Народной Республики оборудование для проведения ЕГЭ на сумму более 10 миллионов рублей, в том... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:14

2024-05-21T17:14

2024-05-21T17:14

надежные люди

брянская область

брянка

луганская народная республика

александр богомаз

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Брянская область направила в школу №23 подшефной Брянки Луганской Народной Республики оборудование для проведения ЕГЭ на сумму более 10 миллионов рублей, в том числе сканеры, принтеры, видеокамеры, компьютеры и металлодетекторы, сообщил губернатор области Александр Богомаз. "Брянская область передала школе №23 подшефного города Брянки Луганской Народной Республики 574 единицы оборудования для организации и проведения единого государственного экзамена на сумму 10,1 миллионов рублей. Это 28 сканеров, 28 принтеров, 47 видеокамер, 62 источника бесперебойного питания, сервер, 54 системных блока, 55 мониторов, 8 пар наушников с микрофоном, 3 ручных металлодетектора, 8 коммутаторов", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Как он уточнил, в образовательное учреждение были также направлены компьютерные мыши, клавиатуры и другие технические средства. Все оборудование будет использовано для оснащения пункта проведения ЕГЭ. Губернатор подчеркнул, что новая техника позволит обеспечить безопасность и прозрачность процедуры проведения итоговой аттестации. Богомаз добавил, что в восстановление социальной инфраструктуры и жилого сектора, пострадавшего в результате украинских обстрелов в Брянке, Брянская область вложила в общей сложности более 1,1 миллиарда рублей. О том, что регион берет шефство над городом Брянка в ЛНР, Богомаз объявил в мае прошлого года, а в августе было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянском и Брянкой.

https://ria.ru/20240520/pomosch-1947267828.html

брянская область

брянка

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

брянская область, брянка, луганская народная республика, александр богомаз, единый государственный экзамен (егэ)