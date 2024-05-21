https://ria.ru/20240521/nyt-1947343077.html
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов - РИА Новости, 21.05.2024
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов
На Украине боятся, что уничтожение энергетической инфраструктуры навредит их военной промышленности, сообщает The New York Times. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:08
2024-05-21T10:08
2024-05-21T10:08
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На Украине боятся, что уничтожение энергетической инфраструктуры навредит их военной промышленности, сообщает The New York Times."Усиление авиаударов со стороны России вызывает опасения, что перебои в подаче электроэнергии скажутся не только на рядовых потребителях, но и на оборонной промышленности Украины, особенно когда она наиболее востребована", — говорится в материале.Как указали журналисты со ссылкой на украинского работника военной промышленности, проблемы с электроэнергией замедляют производство и увеличивают его стоимость.Накануне депутат Рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90 процентов мощностей тепловых электростанций в стране, а Владимир Зеленский должен открыто сказать об этом гражданам.
https://ria.ru/20240521/nuland-1947336444.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, партия "батькивщина", политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Партия "Батькивщина", Политика
СМИ сообщили о панике на Украине из-за российских авиаударов
NYT: уничтожение энергетической инфраструктуры навредит украинскому ВПК