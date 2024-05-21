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"Должны быть целями". Нуланд сделала дерзкое заявление в адрес России
"Должны быть целями". Нуланд сделала дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 21.05.2024
"Должны быть целями". Нуланд сделала дерзкое заявление в адрес России
Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:36
2024-05-21T09:36
2024-05-21T09:36
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по России, пишет газета The Hill."Мне кажется, что если атаки происходят непосредственно из-за линии фронта с территории России, то эти базы тоже должны быть целям, независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска", — утверждает она.Как указали журналисты, Нуланд считает, что США и союзники Киева должны оказывать Украине больше помощи для нанесения ударов по территории России.На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на украинских официальных лиц сообщило, что киевский режим на фоне продвижения российских войск в Харьковской области пытается добиться от США разрешения на удары американским оружием по территории России.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
https://ria.ru/20240520/sbu-1947221813.html
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в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, виктория нуланд, politico, политика
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Виктория Нуланд, Politico, Политика
"Должны быть целями". Нуланд сделала дерзкое заявление в адрес России
Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по России