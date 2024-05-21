https://ria.ru/20240521/nikab-1947324578.html

Глава СПЧ предложил запретить в России никабы

Глава СПЧ предложил запретить в России никабы - РИА Новости, 21.05.2024

Глава СПЧ предложил запретить в России никабы

Никабы, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза, в России должны быть запрещены, такое мнение высказал в интервью... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:04

2024-05-21T07:04

2024-05-21T07:04

россия

центральная азия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

ислам

общество

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Никабы, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза, в России должны быть запрещены, такое мнение высказал в интервью "Парламентской газете" глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев."Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены", — сказал он.С такой идеей Фадеев выступил, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма, пишет издание. Он уточнил, что собирается обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.Запрет на ношение никаба и другой одежды, полностью скрывающей лицо, действует во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других европейских странах, а также в Алжире, где власти запретили женщинам носить никаб на работе, и ряде других стран.

https://ria.ru/20240516/khusnullin-1946366359.html

россия

центральная азия

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россия, центральная азия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), ислам, общество