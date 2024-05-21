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Глава СПЧ предложил запретить в России никабы
Глава СПЧ предложил запретить в России никабы - РИА Новости, 21.05.2024
Глава СПЧ предложил запретить в России никабы
Никабы, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза, в России должны быть запрещены, такое мнение высказал в интервью... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:04
2024-05-21T07:04
2024-05-21T07:04
россия
центральная азия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
ислам
общество
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Никабы, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза, в России должны быть запрещены, такое мнение высказал в интервью "Парламентской газете" глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев."Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены", — сказал он.С такой идеей Фадеев выступил, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма, пишет издание. Он уточнил, что собирается обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.Запрет на ношение никаба и другой одежды, полностью скрывающей лицо, действует во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других европейских странах, а также в Алжире, где власти запретили женщинам носить никаб на работе, и ряде других стран.
https://ria.ru/20240516/khusnullin-1946366359.html
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россия, центральная азия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), ислам, общество
Россия, Центральная Азия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Ислам, Общество
Глава СПЧ предложил запретить в России никабы
Глава СПЧ Фадеев предложил запретить женщинам в России носить никабы