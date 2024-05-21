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Решение МУС спасло политическую карьеру Нетаньяху, пишет Politico - РИА Новости, 21.05.2024
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13:28 21.05.2024 (обновлено: 13:31 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/netanyakhu-1947399003.html
Решение МУС спасло политическую карьеру Нетаньяху, пишет Politico
Решение МУС спасло политическую карьеру Нетаньяху, пишет Politico - РИА Новости, 21.05.2024
Решение МУС спасло политическую карьеру Нетаньяху, пишет Politico
Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:28
2024-05-21T13:31
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "спасло" его политическую карьеру, пишет европейское издание Politico. "Как раз когда казалось, что дни Биньямина Нетаньяху у власти наконец сочтены, на помощь ему пришел Международный уголовный суд", - отмечает издание. Издание полагает, что "хрупкий военный кабинет" Нетаньяху был на грани развала в выходные после того, как министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бенни Ганц пригрозил выйти из правительства, если Нетаньяху не разработает план управления Газой после завершения военных действий. Теперь же угрозы Ганца отошли на второй план. Решение прокурора МУС осудил не только Ганц, но и лидер израильской оппозиции и один из главных противников премьера Яир Лапид. По словам Надава Штраухлера, бывшего стратега предвыборной кампании Нетаньяху, действия МУС лишь помогут премьеру Израиля, вынудив оппозицию и его критиков выступить в его защиту. Он считает, что большинство израильтян решат, что решение Хана нацелено на Израиль в целом, а не лично на главу исполнительной власти. "Люди видят это не как нечто направленное против Нетаньяху, а как против государства и его защиты", - заявил он. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.
https://ria.ru/20240521/antonov-1947318287.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд
Решение МУС спасло политическую карьеру Нетаньяху, пишет Politico

Politico: решение МУС добиваться ордера на арест Нетаньяху спасло его карьеру

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "спасло" его политическую карьеру, пишет европейское издание Politico.
"Как раз когда казалось, что дни Биньямина Нетаньяху у власти наконец сочтены, на помощь ему пришел Международный уголовный суд", - отмечает издание.
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Издание полагает, что "хрупкий военный кабинет" Нетаньяху был на грани развала в выходные после того, как министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бенни Ганц пригрозил выйти из правительства, если Нетаньяху не разработает план управления Газой после завершения военных действий. Теперь же угрозы Ганца отошли на второй план. Решение прокурора МУС осудил не только Ганц, но и лидер израильской оппозиции и один из главных противников премьера Яир Лапид.
По словам Надава Штраухлера, бывшего стратега предвыборной кампании Нетаньяху, действия МУС лишь помогут премьеру Израиля, вынудив оппозицию и его критиков выступить в его защиту. Он считает, что большинство израильтян решат, что решение Хана нацелено на Израиль в целом, а не лично на главу исполнительной власти. "Люди видят это не как нечто направленное против Нетаньяху, а как против государства и его защиты", - заявил он.
В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд
 
 
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