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Цены на нефть снижаются - РИА Новости, 21.05.2024
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08:33 21.05.2024 (обновлено: 08:37 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/neft-1947329650.html
Цены на нефть снижаются
Цены на нефть снижаются - РИА Новости, 21.05.2024
Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:33
2024-05-21T08:37
экономика
цены на нефть
иран
сша
ближний восток
салман бен абдель азиз аль сауд
опек
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,56% - до 83,24 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 78,81 доллара. В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,07%. Укрепление доллара снижает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными для держателей других валют. Трейдеры также ожидают заседания ОПЕК+ в начале июня, на котором будет определена политика альянса в области добычи нефти на вторую половину года. По данным агентства Блумберг, аналитики в основном ожидают сохранения существующих ограничений. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать политические новости с Ближнего Востока. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации при крушении вертолета. Также днем ранее саудовское государственное агентство новостей SPA сообщило, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование в больнице в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах.
https://ria.ru/20240520/neft-1947155347.html
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экономика, цены на нефть, иран, сша, ближний восток, салман бен абдель азиз аль сауд, опек, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, Иран, США, Ближний Восток, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, ОПЕК, Brent, WTI (нефть)
Цены на нефть снижаются

Цена нефти марки Brent снизилась до 83,24 доллара за баррель

© Fotolia / DJНефтяная платформа и танкер в Северном море
Нефтяная платформа и танкер в Северном море - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Fotolia / DJ
Нефтяная платформа и танкер в Северном море. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,56% - до 83,24 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 78,81 доллара.
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В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,07%. Укрепление доллара снижает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными для держателей других валют.
Трейдеры также ожидают заседания ОПЕК+ в начале июня, на котором будет определена политика альянса в области добычи нефти на вторую половину года. По данным агентства Блумберг, аналитики в основном ожидают сохранения существующих ограничений.
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Кроме того, инвесторы продолжают оценивать политические новости с Ближнего Востока. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации при крушении вертолета.
Также днем ранее саудовское государственное агентство новостей SPA сообщило, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование в больнице в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах.
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ЭкономикаЦены на нефтьИранСШАБлижний ВостокСалман бен Абдель Азиз Аль СаудОПЕКBrentWTI (нефть)
 
 
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