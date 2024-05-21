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Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни - РИА Новости, 22.05.2024
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20:21 21.05.2024 (обновлено: 00:46 22.05.2024)
https://ria.ru/20240521/naznachenie-1947524149.html
Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни
Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни - РИА Новости, 22.05.2024
Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни
Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Рамзан Кадыров. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-21T20:21
2024-05-22T00:46
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
политика
спорт
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Рамзан Кадыров.По его словам, ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.Ахмату Кадырову 18 лет. В феврале нынешнего года он был назначен министром по делам молодежи Чечни. Перед этим занимал должность первого замминистра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика, спорт
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Политика, Спорт
Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность министра спорта республики

© Kadyrov_95/TelegramАхмат Кадыров, назначенный на должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту
Ахмат Кадыров, назначенный на должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту
© Kadyrov_95/Telegram
Ахмат Кадыров, назначенный на должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Рамзан Кадыров.
По его словам, ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.
Ахмату Кадырову 18 лет. В феврале нынешнего года он был назначен министром по делам молодежи Чечни. Перед этим занимал должность первого замминистра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.
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Рамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)ПолитикаСпорт
 
 
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