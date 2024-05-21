https://ria.ru/20240521/naznachenie-1947524149.html

Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни

Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни - РИА Новости, 22.05.2024

Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Рамзан Кадыров. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-21T20:21

2024-05-21T20:21

2024-05-22T00:46

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

политика

спорт

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ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Рамзан Кадыров.По его словам, ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.Ахмату Кадырову 18 лет. В феврале нынешнего года он был назначен министром по делам молодежи Чечни. Перед этим занимал должность первого замминистра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.

https://ria.ru/20240427/kadyrov-1942859629.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика, спорт