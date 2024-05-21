https://ria.ru/20240521/naznachenie-1947524149.html
Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни
Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни - РИА Новости, 22.05.2024
Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни
Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Рамзан Кадыров. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-21T20:21
2024-05-21T20:21
2024-05-22T00:46
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
политика
спорт
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Рамзан Кадыров.По его словам, ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.Ахмату Кадырову 18 лет. В феврале нынешнего года он был назначен министром по делам молодежи Чечни. Перед этим занимал должность первого замминистра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.
https://ria.ru/20240427/kadyrov-1942859629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика, спорт
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Политика, Спорт
Восемнадцатилетний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни
Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность министра спорта республики