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Нанотехнологичная армия. Ученые создали частицы для борьбы с раком - РИА Новости, 21.05.2024
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Наука
 
09:00 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/nauka-1947205191.html
Нанотехнологичная армия. Ученые создали частицы для борьбы с раком
Нанотехнологичная армия. Ученые создали частицы для борьбы с раком - РИА Новости, 21.05.2024
Нанотехнологичная армия. Ученые создали частицы для борьбы с раком
Наночастицы, способные убивать раковые клетки без вреда для здоровых тканей, разработали ученые БФУ в составе международного исследовательского коллектива. По... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:00
2024-05-21T09:00
наука
навигатор абитуриента
наука
университетская наука
онкология
балтийский федеральный университет
рак
мисис
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Наночастицы, способные убивать раковые клетки без вреда для здоровых тканей, разработали ученые БФУ в составе международного исследовательского коллектива. По словам авторов, с помощью созданных ими образцов на основе оксида железа возможно осуществлять несколько типов терапии, различающихся по механизму воздействия на пораженную клетку. Результаты опубликованы в Journal of Magnetism and Magnetic Materials.Как рассказали в университете, в процессе лечения рака традиционными препаратами одинаково страдают и раковые, и здоровые клетки, что негативно сказывается на состоянии пациента, поэтому в настоящее время активно исследуются подходы к лечению онкозаболеваний без использования агрессивных химических веществ, но с применением направленного внешнего воздействия.Примером такого лечения является фототермическая терапия — нагрев живых тканей инфракрасным лазером. Как пояснили специалисты Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ), если в раковых клетках будут содержаться наночастицы, хорошо поглощающие инфракрасное излучение, то эти ткани будут избирательно нагреваться заметно сильнее, чем ткани без наночастиц, что позволит уменьшить негативное влияние терапии на здоровые клетки.Фототермическую терапию возможно проводить совместно с магнитотермической — лечением, которое подразумевает нагрев находящихся в тканях наночастиц с помощью магнитного поля. Эксперты отметили, что для осуществления комбинированной терапии частицы должны как хорошо поглощать оптическое излучение, так и быть подвержены воздействию магнитного поля.Именно такие образцы на основе магнетита (смешанного оксида железа) и феррита кобальта (CoFe2O4) разработали российские ученые из БФУ и НИТУ МИСИС, а также коллегами из Сербии и Словении. По словам специалистов, разработанные частицы могут стать достойной альтернативой принятым подходам к лечению онкозаболеваний, поскольку превращают в тепло почти все направленное на них лазерное излучение (97%), а также нагреваются под воздействием высокочастотного (сотни тысяч герц) магнитного поля.&quot;Из результатов нашего исследования становится ясно, что фототермические свойства железных наночастиц можно улучшить и достичь показаний, сравнимых с золотыми наночастицами, которые считаются для такого лечения наиболее эффективными. Кроме того, разработанные наночастицы не являются токсичными для клеток и могут быть использованы в комбинированных терапиях при совмещении с магнитомеханической или магнитотермической терапии&quot;, — рассказал научный сотрудник лаборатории магнитооптических исследований БФУ им. И. Канта Антон Аникин.Он отметил, что проведение нескольких типов терапий с помощью одного наноагента должно положительно сказаться на лечении за счет увеличения эффективности терапии и уменьшения побочных эффектов.В настоящий момент ученые работают над созданием композитных образцов, которые включают в себя несколько типов наночастиц. Как объяснили в вузе, за счет взаимодействия поверхностей двух видов наночастиц их оптические и фототермические свойства оказываются лучше, чем у этих частиц по отдельности.
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навигатор абитуриента, наука, университетская наука, онкология, балтийский федеральный университет, рак, мисис, россия, калининград, словения, сербия
Наука, Навигатор абитуриента, Наука, Университетская наука, Онкология, Балтийский федеральный университет, Рак, МИСиС, Россия, Калининград, Словения, Сербия

Нанотехнологичная армия. Ученые создали частицы для борьбы с раком

© iStock.com / gorodenkoffВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Наночастицы, способные убивать раковые клетки без вреда для здоровых тканей, разработали ученые БФУ в составе международного исследовательского коллектива. По словам авторов, с помощью созданных ими образцов на основе оксида железа возможно осуществлять несколько типов терапии, различающихся по механизму воздействия на пораженную клетку. Результаты опубликованы в Journal of Magnetism and Magnetic Materials.
Как рассказали в университете, в процессе лечения рака традиционными препаратами одинаково страдают и раковые, и здоровые клетки, что негативно сказывается на состоянии пациента, поэтому в настоящее время активно исследуются подходы к лечению онкозаболеваний без использования агрессивных химических веществ, но с применением направленного внешнего воздействия.
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Примером такого лечения является фототермическая терапия — нагрев живых тканей инфракрасным лазером. Как пояснили специалисты Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ), если в раковых клетках будут содержаться наночастицы, хорошо поглощающие инфракрасное излучение, то эти ткани будут избирательно нагреваться заметно сильнее, чем ткани без наночастиц, что позволит уменьшить негативное влияние терапии на здоровые клетки.
Фототермическую терапию возможно проводить совместно с магнитотермической — лечением, которое подразумевает нагрев находящихся в тканях наночастиц с помощью магнитного поля. Эксперты отметили, что для осуществления комбинированной терапии частицы должны как хорошо поглощать оптическое излучение, так и быть подвержены воздействию магнитного поля.
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Именно такие образцы на основе магнетита (смешанного оксида железа) и феррита кобальта (CoFe2O4) разработали российские ученые из БФУ и НИТУ МИСИС, а также коллегами из Сербии и Словении. По словам специалистов, разработанные частицы могут стать достойной альтернативой принятым подходам к лечению онкозаболеваний, поскольку превращают в тепло почти все направленное на них лазерное излучение (97%), а также нагреваются под воздействием высокочастотного (сотни тысяч герц) магнитного поля.
«

"Из результатов нашего исследования становится ясно, что фототермические свойства железных наночастиц можно улучшить и достичь показаний, сравнимых с золотыми наночастицами, которые считаются для такого лечения наиболее эффективными. Кроме того, разработанные наночастицы не являются токсичными для клеток и могут быть использованы в комбинированных терапиях при совмещении с магнитомеханической или магнитотермической терапии", — рассказал научный сотрудник лаборатории магнитооптических исследований БФУ им. И. Канта Антон Аникин.

Он отметил, что проведение нескольких типов терапий с помощью одного наноагента должно положительно сказаться на лечении за счет увеличения эффективности терапии и уменьшения побочных эффектов.
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В настоящий момент ученые работают над созданием композитных образцов, которые включают в себя несколько типов наночастиц. Как объяснили в вузе, за счет взаимодействия поверхностей двух видов наночастиц их оптические и фототермические свойства оказываются лучше, чем у этих частиц по отдельности.
 
НаукаНавигатор абитуриентаНаукаУниверситетская наукаОнкологияБалтийский федеральный университетРакМИСиСРоссияКалининградСловенияСербия
 
 
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