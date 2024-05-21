https://ria.ru/20240521/nato-1947497579.html

Готовят войска. Генерал ВСУ раскрыл, как НАТО начнет "провоцировать" Россию

Готовят войска. Генерал ВСУ раскрыл, как НАТО начнет "провоцировать" Россию - РИА Новости, 21.05.2024

Готовят войска. Генерал ВСУ раскрыл, как НАТО начнет "провоцировать" Россию

НАТО необходимо перевести экономику на военные рельсы и подготовить армию, чтобы организовывать провокации в отношении России, заявил отставной генерал ВСУ... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:10

2024-05-21T18:10

2024-05-21T18:10

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. НАТО необходимо перевести экономику на военные рельсы и подготовить армию, чтобы организовывать провокации в отношении России, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."На данном этапе блок НАТО еще не готов к войне с Россией. Нужно запустить экономику, подготовить необходимое количество войск на всякий случай. Тогда уже можно будет, скажем так, более активно провоцировать. Они пытаются играть в долгую. Это делается за счет Украины", — считает военный.По мнению отставного генерала, осторожность Североатлантического альянса по отношению к России сейчас связана с тем, что Запад не до конца настроил свою военную машину для противостояния с Москвой. Как считает Кривонос, на данном этапе блок жертвует Украиной и пытается уменьшить количество своих проблем, руководствуясь принципом "No Action Talk Only" (NATO).В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Военный блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса подтверждает правильность решения о начале спецоперации на Украине.

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в мире, россия, москва, украина, сергей кривонос, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины