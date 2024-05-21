https://ria.ru/20240521/narusheniya-1947506299.html
МИД передал в зарубежные представительства обзор преступлений Украины
МИД передал в зарубежные представительства обзор преступлений Украины - РИА Новости, 21.05.2024
МИД передал в зарубежные представительства обзор преступлений Украины
МИД России передал в свои зарубежные представительства обзор нарушений вооруженными формированиями Украины норм международного гуманитарного права, заявил посол РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:43
2024-05-21T18:43
2024-05-21T18:43
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. МИД России передал в свои зарубежные представительства обзор нарушений вооруженными формированиями Украины норм международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Подготовили и передали в наши зарубежные представительства обзор наиболее значимых нарушений норм международного гуманитарного права вооруженными формированиями киевского режима за период с 01.01.2024 по 31.03.2024", - написал Мирошник.Он подчеркнул, что в документ вошли статистка обстрелов, данные о пострадавших и погибших мирных жителях прифронтовых российских территорий.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Родион Мирошник
МИД передал в зарубежные представительства обзор преступлений Украины
Мирошник: МИД передал в зарубежные представительства обзор нарушений прав Киевом