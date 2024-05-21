https://ria.ru/20240521/narusheniya-1947506299.html

МИД передал в зарубежные представительства обзор преступлений Украины

МИД передал в зарубежные представительства обзор преступлений Украины - РИА Новости, 21.05.2024

МИД передал в зарубежные представительства обзор преступлений Украины

МИД России передал в свои зарубежные представительства обзор нарушений вооруженными формированиями Украины норм международного гуманитарного права, заявил посол РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:43

2024-05-21T18:43

2024-05-21T18:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

родион мирошник

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. МИД России передал в свои зарубежные представительства обзор нарушений вооруженными формированиями Украины норм международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Подготовили и передали в наши зарубежные представительства обзор наиболее значимых нарушений норм международного гуманитарного права вооруженными формированиями киевского режима за период с 01.01.2024 по 31.03.2024", - написал Мирошник.Он подчеркнул, что в документ вошли статистка обстрелов, данные о пострадавших и погибших мирных жителях прифронтовых российских территорий.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, родион мирошник