https://ria.ru/20240521/narkotiki-1947523460.html

Прокурор попросил для актрисы Искандер 11 лет колонии

Прокурор попросил для актрисы Искандер 11 лет колонии - РИА Новости, 21.05.2024

Прокурор попросил для актрисы Искандер 11 лет колонии

Гособвинитель попросил суд приговорить заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) к 11 годам лишения свободы по обвинению в покушении на особо... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T20:15

2024-05-21T20:15

2024-05-21T20:45

происшествия

россия

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САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Гособвинитель попросил суд приговорить заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) к 11 годам лишения свободы по обвинению в покушении на особо крупный сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. В изолятор артистка попала в августе прошлого года после того, как ее задержали в Москве. По данным Генпрокуратуры РФ, Хисамова планировала наладить работу интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе, о чем договорилась со своим знакомым, который привлек двоих приятелей. По версии следствия, артистка приобрела свыше 2,6 килограмма наркотиков и психотропов, из них более 300 граммов передала для сбыта в Пензе через интернет-магазин, деятельность которого была вскрыта правоохранителями. Прокуратура в феврале передала в суд дело Хисамовой и двух жителей Пензенской области Ярослава Шалева и Владимира Холькина. Дело в отношении еще одного фигуранта выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Первомайский районный суд Пензы 27 марта приступил к рассмотрению основного дела. В прокуратуре области ранее уточнили РИА Новости, что Искандер и двое ее предполагаемых подельников на первом заседании суда признали вину. Суд во вторник перешел к прениям сторон. "Гособвинитель просил назначить Хисамовой наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двум соучастникам - по 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также гособвинитель просил конфисковать у подсудимой в доход государства использованные ею в преступной деятельности два мобильных телефона и автомобиль Subaru Forester, а у соучастников - по одному телефону", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что четвертый фигурант, дело в отношении которого ранее было выделено в отдельное производство, уже осужден приговором суда к 6 годам колонии строгого режима. Как говорится в карточке дела на сайте суда, следующее заседание по делу Хисамовой назначено на 10.30 мск 27 мая. В суде уточнили РИА Новости, что на этом заседании подсудимым будет предоставлено право выступить с последним словом.Хисамова по решению суда остается под стражей, а еще двое подсудимых - под домашним арестом. Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'Roll, Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.

https://ria.ru/20240326/deti-1935730829.html

https://ria.ru/20240207/narkotiki-1925785250.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия