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В Башкирии девочка умерла после нападения дворовой собаки
В Башкирии девочка умерла после нападения дворовой собаки - РИА Новости, 21.05.2024
В Башкирии девочка умерла после нападения дворовой собаки
Дворовая собака на привязи покусала маленькую девочку в Башкирии, ребёнок от полученных травм скончался, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:18
2024-05-21T20:18
2024-05-21T20:18
происшествия
россия
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УФА, 21 мая - РИА Новости. Дворовая собака на привязи покусала маленькую девочку в Башкирии, ребёнок от полученных травм скончался, сообщает СУСК РФ по региону. "Дворовая собака напала на девочку в возрасте 2 лет 10 месяцев, когда она вышла во двор своего дома и подошла к собаке, находившейся на привязи. Мать девочки, услышав крики, отогнала собаку. С полученными телесными повреждениями ребенок был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался", - говорится в сообщении. По данным ведомства, трагедия произошла в Бакалинском районе вечером 20 мая на территории частного хозяйства. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности".
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происшествия, россия
В Башкирии девочка умерла после нападения дворовой собаки
В Башкирии дворовая собака на привязи покусала 2-летнюю девочку, ребенок умер