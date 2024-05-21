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Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 21.05.2024
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20:12 21.05.2024 (обновлено: 20:13 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/nagrada-1947523051.html
Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня"
Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 21.05.2024
Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня"
Президент России Владимир Путин наградил директора дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Киселева медалью Ордена "За заслуги перед... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:12
2024-05-21T20:13
общество
россия
владимир путин
кирилл киселев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Киселева медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Киселева Кирилла Александровича - директора дирекции экономики и финансов федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в тексте документа.
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общество, россия, владимир путин, кирилл киселев
Общество, Россия, Владимир Путин, Кирилл Киселев
Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня"

Путин наградил главу дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня"

© Sputnik / Asatur YesayantsДиректор дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Киселев
Директор дирекции экономики и финансов медиагруппы Россия сегодня Кирилл Киселев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Sputnik / Asatur Yesayants
Директор дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Киселева медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Киселева Кирилла Александровича - директора дирекции экономики и финансов федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
2 мая, 19:37
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинКирилл Киселев
 
 
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