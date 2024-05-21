https://ria.ru/20240521/nagrada-1947523051.html

Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня"

Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 21.05.2024

Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня"

Президент России Владимир Путин наградил директора дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Киселева медалью Ордена "За заслуги перед... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T20:12

2024-05-21T20:12

2024-05-21T20:13

общество

россия

владимир путин

кирилл киселев

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Киселева медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Киселева Кирилла Александровича - директора дирекции экономики и финансов федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20240502/medal-1943558228.html

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общество, россия, владимир путин, кирилл киселев