https://ria.ru/20240521/nagrada-1947523051.html
Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня"
Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 21.05.2024
Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня"
Президент России Владимир Путин наградил директора дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Киселева медалью Ордена "За заслуги перед... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:12
2024-05-21T20:12
2024-05-21T20:13
общество
россия
владимир путин
кирилл киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947522861_0:40:1344:795_1920x0_80_0_0_75e8fc1b0fa874f17ffb409845f69a97.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Киселева медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Киселева Кирилла Александровича - директора дирекции экономики и финансов федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20240502/medal-1943558228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947522861_5:0:1200:896_1920x0_80_0_0_2201a5348a02060c98df50b649810aef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, кирилл киселев
Общество, Россия, Владимир Путин, Кирилл Киселев
Путин удостоил госнаграды сотрудника медиагруппы "Россия сегодня"
Путин наградил главу дирекции экономики и финансов медиагруппы "Россия сегодня"