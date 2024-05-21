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СМИ: для лишенных гражданства установят сроки пребывания в России
СМИ: для лишенных гражданства установят сроки пребывания в России - РИА Новости, 21.05.2024
СМИ: для лишенных гражданства установят сроки пребывания в России
Министерство внутренних дел предложило дать право лишенным гражданства России оставаться в стране до 90 дней, сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:48
2024-05-21T08:48
2024-05-21T12:04
общество
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел предложило дать право лишенным гражданства России оставаться в стране до 90 дней, сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий документ."Поправки разрешают лишившимся гражданства оставаться в стране от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации", — говорится в материале.Кроме того, в законопроекте предлагают упростить порядок выдачи вида на жительство для тех, чьи родственники постоянно проживают на территории, входившей в состав Российской империи или Советского Союза.Журналисты также отметили, что в новом законе расширили список преступлений, за которые человека могут лишить гражданства: в этом перечне содержится свыше 60 статей Уголовного кодекса. Юрист Зара Горбушина сообщила изданию, что эта мера распространяется на людей с приобретенным гражданством.В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.
https://ria.ru/20240411/grazhdanstvo-1939313392.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
СМИ: для лишенных гражданства установят сроки пребывания в России
МВД предложило разрешить лишенным гражданства оставаться в России до 90 дней