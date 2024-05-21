https://ria.ru/20240521/mus-1947399354.html

В Израиле прокомментировали решение МУС по аресту Нетаньяху

В Израиле прокомментировали решение МУС по аресту Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024

В Израиле прокомментировали решение МУС по аресту Нетаньяху

Возможное решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:29

2024-05-21T13:29

2024-05-21T13:48

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хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Возможное решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта не повлияет на внешнеполитическую деятельность руководства страны, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман."Израиль не признает МУС и любые его решения не являются для нас чем-либо, что может повлиять на внешнеполитическую деятельность наших руководителей", - заявил Гендельман в ответ на вопрос, повлияет ли решение МУС на программу будущих визитов израильских руководителей.Советник офиса премьер-министра подчеркнул, что "уже сейчас США и целый ряд европейских союзников Израиля отвергли позицию МУС"."Думаю, что этот список будет увеличиваться. Таким образом, эти страны уже дали понять Карим Хану (главному прокурору МУС - ред.), что не будут согласны с последствиями такого рода действий", - отметил Гендельман.В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС.Госсекретарь США Энтони Блинкен категорически отверг решение прокурора МУС, а страны Европы разошлись во мнениях касательно требования по выдаче ордеров на арест израильских чиновников. Против позиции МУС выступили Италия, Великобритания, Венгрия, Чехия и другие. Германия призвала уважать решение МУС, но в то же время подвергла критике сравнение лидеров Израиля и главарей ХАМАС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос прокурора МУС, напомнив, что суд является независимым в своих решениях. Среди поддержавших запрос прокурора МУС присутствуют Словения, Испания, Франция и Бельгия.

https://ria.ru/20240521/zakharova-1947309350.html

https://ria.ru/20240503/ssha-1943590851.html

https://ria.ru/20240521/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240521/mus-1947381808.html

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международный уголовный суд, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас