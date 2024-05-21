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В Израиле прокомментировали решение МУС по аресту Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
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13:29 21.05.2024 (обновлено: 13:48 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/mus-1947399354.html
В Израиле прокомментировали решение МУС по аресту Нетаньяху
В Израиле прокомментировали решение МУС по аресту Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
В Израиле прокомментировали решение МУС по аресту Нетаньяху
Возможное решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:29
2024-05-21T13:48
международный уголовный суд
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Возможное решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта не повлияет на внешнеполитическую деятельность руководства страны, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман."Израиль не признает МУС и любые его решения не являются для нас чем-либо, что может повлиять на внешнеполитическую деятельность наших руководителей", - заявил Гендельман в ответ на вопрос, повлияет ли решение МУС на программу будущих визитов израильских руководителей.Советник офиса премьер-министра подчеркнул, что "уже сейчас США и целый ряд европейских союзников Израиля отвергли позицию МУС"."Думаю, что этот список будет увеличиваться. Таким образом, эти страны уже дали понять Карим Хану (главному прокурору МУС - ред.), что не будут согласны с последствиями такого рода действий", - отметил Гендельман.В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС.Госсекретарь США Энтони Блинкен категорически отверг решение прокурора МУС, а страны Европы разошлись во мнениях касательно требования по выдаче ордеров на арест израильских чиновников. Против позиции МУС выступили Италия, Великобритания, Венгрия, Чехия и другие. Германия призвала уважать решение МУС, но в то же время подвергла критике сравнение лидеров Израиля и главарей ХАМАС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос прокурора МУС, напомнив, что суд является независимым в своих решениях. Среди поддержавших запрос прокурора МУС присутствуют Словения, Испания, Франция и Бельгия.
https://ria.ru/20240521/zakharova-1947309350.html
https://ria.ru/20240503/ssha-1943590851.html
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международный уголовный суд, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
Международный уголовный суд, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
В Израиле прокомментировали решение МУС по аресту Нетаньяху

Гендельман: возможное решение МУС не повлияет на внешнюю политику Израиля

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Возможное решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта не повлияет на внешнеполитическую деятельность руководства страны, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Израиль не признает МУС и любые его решения не являются для нас чем-либо, что может повлиять на внешнеполитическую деятельность наших руководителей", - заявил Гендельман в ответ на вопрос, повлияет ли решение МУС на программу будущих визитов израильских руководителей.
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Советник офиса премьер-министра подчеркнул, что "уже сейчас США и целый ряд европейских союзников Израиля отвергли позицию МУС".
"Думаю, что этот список будет увеличиваться. Таким образом, эти страны уже дали понять Карим Хану (главному прокурору МУС - ред.), что не будут согласны с последствиями такого рода действий", - отметил Гендельман.
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3 мая, 00:54
В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен категорически отверг решение прокурора МУС, а страны Европы разошлись во мнениях касательно требования по выдаче ордеров на арест израильских чиновников. Против позиции МУС выступили Италия, Великобритания, Венгрия, Чехия и другие. Германия призвала уважать решение МУС, но в то же время подвергла критике сравнение лидеров Израиля и главарей ХАМАС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос прокурора МУС, напомнив, что суд является независимым в своих решениях. Среди поддержавших запрос прокурора МУС присутствуют Словения, Испания, Франция и Бельгия.
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Вчера, 12:25
 
Международный уголовный судИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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