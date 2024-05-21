https://ria.ru/20240521/mus-1947381808.html

В Кремле прокомментировали реакцию США на решение МУС

В Кремле прокомментировали реакцию США на решение МУС - РИА Новости, 21.05.2024

В Кремле прокомментировали реакцию США на решение МУС

Ситуация, связанная с реакцией США на решение Международного уголовного суда в отношении властей Израиля, любопытная в плане готовности использовать санкционные РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:25

2024-05-21T12:25

2024-05-21T12:25

в мире

израиль

сша

россия

дмитрий песков

биньямин нетаньяху

исмаил хания

международный уголовный суд

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация, связанная с реакцией США на решение Международного уголовного суда в отношении властей Израиля, любопытная в плане готовности использовать санкционные методы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС. В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства. "Мы не являемся участниками соответствующего статута. Соответственно, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Это первое. А в целом действительно ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа. Весьма любопытно. С одной стороны, мы не поддерживаем, с другой стороны, мы внимательно наблюдаем и фиксируем особенности позиции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают заявление американского конгресса о намерении рассмотреть вопрос о введении санкций против МУС, если ордер на Нетаньяху будет выдан. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20240521/zakharova-1947309350.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, россия, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году