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В Кремле прокомментировали реакцию США на решение МУС - РИА Новости, 21.05.2024
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12:25 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/mus-1947381808.html
В Кремле прокомментировали реакцию США на решение МУС
В Кремле прокомментировали реакцию США на решение МУС - РИА Новости, 21.05.2024
В Кремле прокомментировали реакцию США на решение МУС
Ситуация, связанная с реакцией США на решение Международного уголовного суда в отношении властей Израиля, любопытная в плане готовности использовать санкционные РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:25
2024-05-21T12:25
в мире
израиль
сша
россия
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
исмаил хания
международный уголовный суд
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация, связанная с реакцией США на решение Международного уголовного суда в отношении властей Израиля, любопытная в плане готовности использовать санкционные методы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС. В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства. "Мы не являемся участниками соответствующего статута. Соответственно, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Это первое. А в целом действительно ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа. Весьма любопытно. С одной стороны, мы не поддерживаем, с другой стороны, мы внимательно наблюдаем и фиксируем особенности позиции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают заявление американского конгресса о намерении рассмотреть вопрос о введении санкций против МУС, если ордер на Нетаньяху будет выдан. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240430/zakharova-1943127411.html
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в мире, израиль, сша, россия, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле прокомментировали реакцию США на решение МУС

Песков назвал реакцию США на решение МУС в отношении Израиля любопытной

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация, связанная с реакцией США на решение Международного уголовного суда в отношении властей Израиля, любопытная в плане готовности использовать санкционные методы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС. В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства.
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"Мы не являемся участниками соответствующего статута. Соответственно, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Это первое. А в целом действительно ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа. Весьма любопытно. С одной стороны, мы не поддерживаем, с другой стороны, мы внимательно наблюдаем и фиксируем особенности позиции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают заявление американского конгресса о намерении рассмотреть вопрос о введении санкций против МУС, если ордер на Нетаньяху будет выдан.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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