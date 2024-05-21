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"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 21.05.2024
"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине
В результате российских авиаударов украинская энергетика находится в руинах, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:18
2024-05-21T13:18
2024-05-21T13:18
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В результате российских авиаударов украинская энергетика находится в руинах, пишет Myśl Polska."Сегодня украинская энергосистема находится в руинах, огромные энергетические мощности полностью уничтожены", — говорится в материале.Как указали журналисты, энергетика Украины дестабилизирована: теперь стране приходится выбирать между отключением потребителей электроэнергии и прекращением ее импорта в другие страны, а на восстановление инфраструктуры потребуется огромное количество денег и времени.Кроме того, подчеркивают обозреватели, большая часть систем электроснабжения на Украине была наследием Советского союза, и многие элементы, которые теперь необходимо заменить из-за разрушений, достать практически невозможно.Накануне депутат Рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90 процентов мощностей тепловых электростанций в стране, а Владимир Зеленский должен открыто сказать об этом гражданам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, партия "батькивщина", политика
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Партия "Батькивщина", Политика
"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Myśl Polska: огромные энергетические мощности Украины полностью уничтожены